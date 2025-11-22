Empleo en riesgo y mejorar transporte público: las dos caras de la pugna entre locatarios y el Municipio de La Cisterna por cierre de estacionamientos

“Ya no es un problema de transporte, es un problema social”, con esta frase los locatarios de Gran Avenida describen la eliminación de los estacionamientos en la zona por parte de la Municipalidad de La Cisterna, lo que según advierten, perjudicaría significativamente el comercio y el empleo local.

De acuerdo al Comité de Defensa y Desarrollo de Gran Avenida, serían más de 2700 empleos que estarían en riesgo tras la implementación de esta medida, la cual aplica desde el paradero 17 al 28 de la arteria vial. Lo anterior, ha desatado una pugna entre los locatarios y la administración comunal, ya que esta decisión —según acusan— fue adoptada sin diálogo previo e imposibilita la labor de carga y descarga de productos para los más de 700 locales que funcionan en el sector, además de los miles de consumidores que llegan allí diariamente.

Estos espacios se encontraban regulados desde 2002, cuando el por entonces alcalde Santiago Rebolledo emitió un decreto para permitir su uso entre las 10:00 y 17:00 horas, facilitando la actividad económica de la zona.

Ahora sin los estacionamientos, los comerciantes han manifestado su preocupación con respecto a que se repita lo que ocurrió hace más de 20 años atrás, cuando perdieron estos espacios.

“Cuando quisieron expropiar Gran Avenida en el 1997/98, el 30% del comercio de La Cisterna tuvo que cerrar sus puertas. Esto es porque no tan solo afecta el estacionamiento al comerciante, sino que también va a generar desempleo. Si alguien tiene un negocio y le bajan las ventas, lo primero que va a hacer es despedir una o dos personas”, planteó a EL DÍNAMO Yuri Ramírez, presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Gran Avenida.

Siguiendo en esa línea, el director de la ONG Chile Te Necesita, Óscar Calfileo, manifestó anteriormente que de no echar pie atrás esta medida, “se van a ver afectadas familias; el comercio puede incluso quebrar en gran magnitud. Por lo tanto, pedimos que el alcalde pueda tener la conciencia y poder juntarse con esta agrupación y puedan llegar a una solución”.

Tránsito de buses RED y afectación a locales comerciales: las dos caras de eliminación de estacionamientos en Gran Avenida

Bajo este contexto, desde la Municipalidad de La Cisterna, que encabeza el alcalde Joel Olmos, explicaron a este medio que el cierre de estacionamientos se decretó hace un mes y que “no se trata de una iniciativa de motu proprio, sino de hacer cumplir, la resolución exenta N° 462 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Esta instrucción establece pistas de uso exclusivo para buses del transporte público en una serie de arterias de Santiago, entre ellas, la Gran Avenida”.

Agencia Uno (referencial).

De hecho, hace unos días se registraron protestas de vecinos, quienes se movilizaron para reclamar por la presencia de vehículos estacionados en aquellas vías, lo que generaría dificultades para la circulación del transporte público y un riesgo para los usuarios, recalcando que este problema llevaría años presente en la comuna.

La concejala de La Cisterna, Mónica Quezada, quien apoyó esta manifestación, planteó que “es muy importante que podamos expresarnos, porque queremos una Gran Avenida libre de estacionamientos. La Cisterna debe unirse al desarrollo y al progreso, tanto como San Miguel y El Bosque ¿Por qué La Cisterna no?”.

En este marco, desde el municipio señalan que “existe una buena percepción por parte de la comunidad de vecinos. Debido a la obstaculización que generan los vehículos mal estacionados, incluso frente a los paraderos de buses RED, en muchas ocasiones los usuarios han debido tomar la locomoción colectiva hasta en tercera pista de circulación, lo que pone en riesgo su integridad física”.

Fiscalización de seguridad municipal en el sector.

Sin embargo, Yuri Ramírez afirma que los efectos de esta determinación van más allá: “El problema es que ahí ya no se convierte en un problema de transporte, se convierte en un problema social, porque detrás de cada trabajador hay una familia”.

Lo anterior, considerando que “el bastión más importante comercial de la zona sur está en La Cisterna. El comercio de La Cisterna anualmente aporta 1.600 millones de pesos solo por concepto de patentes comerciales, sin considerar la publicidad. Además, generamos empleo, pagamos impuestos. Nosotros aportamos al país”, de acuerdo a lo que expone el presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Gran Avenida.

En esta línea, desde el comité aseguran que “esto se trata de un verdadero desastre económico para las cerca de 11 mil personas que componen las familias, que subsisten de manera directa del empleo generado por los locatarios del sector”.

Las acciones para mitigar posible impacto por cierre de estacionamientos

“Nosotros hemos ejercido nuestro derecho legítimo a manifestarnos, hicimos una marcha y llegamos hasta el mismo municipio. El alcalde no da la cara y los concejales tampoco. Creo que la posibilidad de diálogo es muy remota. No nos cerramos la posibilidad de sentarnos a dialogar, a buscar que se restablezcan los estacionamientos, porque al fin y al cabo es una cosa que beneficia no solo al comercio, sino que beneficia también a la comuna por sus ingresos”, expresó Ramírez.

No obstante, ante la posibilidad de que el comercio y el empleo local se vea afectado, desde el municipio aseguran que se encuentran trabajando para mitigar este posible impacto: “Se han tomado medidas desde la Dirección de Tránsito que tiene relación con implementar estacionamientos en calles interiores y eso está en proceso de evaluación técnica”.

“Nos hemos reunido con la Cámara de Comercio y al alero del Plan Somos Barrio Comercial, para escuchar a la comunidad y revisar algunas medidas que se podrían implementar, tanto en la carga y descarga de productos y estacionamientos en calles laterales”, cerraron desde la administración comunal de La Cisterna.