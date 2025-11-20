Todo sobre el Bono de Vacaciones 2026: quién lo obtiene y cuánto es el monto

Este beneficio económico se entrega de manera automática, siempre que se cumplan los requisitos.

El Bono de Vacaciones 2026 es el primer beneficio que se entrega al iniciar cada año, ofreciendo un apoyo económico a las familias chilenas de cara a la temporada estival.

Este aporte se implementó en 2020 y, desde entonces, se ha pagado cada enero a los trabajadores del sector público.

Al igual que los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, el monto del bono se ajusta según la normativa vigente para el sector público, la cual se discute durante las últimas semanas de cada año.

Actualmente, el proyecto aún se encuentra en trámite en el Congreso, por lo que el monto y la fecha exacta de pago aún no se confirman. No obstante, se puede estimar el valor en base a los pagos de años anteriores.

Posibles montos del Bono de Vacaciones

El monto depende de los ingresos del trabajador. Para enero de 2025, se pagó:

$109.202 para quienes tenían una remuneración líquida en noviembre de 2024 igual o inferior a $1.025.622.

$54.601 para quienes superaron ese monto, pero no excedieron una remuneración bruta de $3.396.325.

El Bono de Vacaciones 2026 está destinado exclusivamente a quienes trabajan en el sector público y se entrega de manera automática, siempre que pertenezcan a alguna de las siguientes instituciones: