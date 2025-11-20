Todo sobre el Bono de Vacaciones 2026: quién lo obtiene y cuánto es el monto

El Bono de Vacaciones 2026 es el primer beneficio que se entrega al iniciar cada año, ofreciendo un apoyo económico a las familias chilenas de cara a la temporada estival.
Este aporte se implementó en 2020 y, desde entonces, se ha pagado cada enero a los trabajadores del sector público.
Al igual que los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, el monto del bono se ajusta según la normativa vigente para el sector público, la cual se discute durante las últimas semanas de cada año.
Actualmente, el proyecto aún se encuentra en trámite en el Congreso, por lo que el monto y la fecha exacta de pago aún no se confirman. No obstante, se puede estimar el valor en base a los pagos de años anteriores.
Posibles montos del Bono de Vacaciones
El monto depende de los ingresos del trabajador. Para enero de 2025, se pagó:
- $109.202 para quienes tenían una remuneración líquida en noviembre de 2024 igual o inferior a $1.025.622.
- $54.601 para quienes superaron ese monto, pero no excedieron una remuneración bruta de $3.396.325.
El Bono de Vacaciones 2026 está destinado exclusivamente a quienes trabajan en el sector público y se entrega de manera automática, siempre que pertenezcan a alguna de las siguientes instituciones:
- Establecimientos de educación parvularia financiados por la Junji.
- Establecimientos de Educación Técnico Profesional.
- Asistentes y profesionales de la educación pública en colegios dependientes de los servicios locales de educación.
- Astilleros y maestranzas de la Armada.
- Establecimientos particulares subvencionados por el Estado.
- Instituciones colaboradoras del Sename o su sucesor legal.
- Universidades estatales.
- Sectores de la Administración del Estado traspasados a municipalidades.
- Corporaciones de Asistencia Judicial.
- Trabajadores de empresas y entidades estatales que no negocien colectivamente.
- Tribunales tributarios y aduaneros.