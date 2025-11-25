FOTO – Sernac revela fallas graves en baterías y cargadores: revisa si tienes uno y pide tu reembolso

Los aparatos pesentan un fallo en un componente de la batería de ion litio, lo que puede provocar sobrecalentamiento en ciertas condiciones y generar un riesgo de incendio.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para dos productos de la marca Belkin correspondiente a las baterías externas (Power Bank) y a los cargadores inalámbricos portátiles.



Según explicó la entidad fiscalizadora, ambos dispositivos presentan un defecto en la batería de litio, lo que representa un riesgo para la seguridad de quienes los utilizan.

Sernac revela fallas graves en baterías y cargadores: revisa si tienes uno

De acuerdo al organismo, los productos con fallas son:

Batería externa modelo BPB002, comercializada en Chile entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

Cargador inalámbrico modelo MMA008, vendido entre junio de 2024 y julio de 2025.

En cuanto a incidentes, la batería registra 11 casos reportados en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Europa. El cargador, por su parte, suma cinco accidentes en Canadá, China, Japón y Kazajistán.

Ambos presentan un fallo en un componente de la batería de ion litio, lo que puede provocar sobrecalentamiento en ciertas condiciones y generar un riesgo de incendio.

Para identificarlos los aparatos debes fijarte en lo siguiente:

Batería externa BPB002: Todos los números de serie (14 dígitos) que comienzan con 35” están incluidos en la alerta.

Cargador inalámbrico MMA008: Todos los números de serie que comienzan con “57X” están considerados en el retiro.

¿Qué hacer si tengo uno de los productos afectados?

Suspende su uso de inmediato y desconéctalo de cualquier fuente de energía.

Guárdalo en un lugar seguro y seco, lejos de materiales inflamables.

No lo deseches en la basura común ni en puntos de reciclaje.

El reembolso se entregará tras presentar una boleta, pero si no la tienes, bastará con enviar fotos del dispositivo por ambos lados.

Con boleta: se reembolsa el monto total pagado.

Sin boleta: se paga el precio de referencia, que es $39.990 para la batería y $59.990 para el cargador.

Para solicitar el reembolso, puedes ingresar a: