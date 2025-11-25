Vitrinas como en Nueva York: lanzan concurso navideño para iluminar los barrios de Santiago

La actividad tiene por objetivo impulsar el comercio de barrio y llenar los distintos sectores de la comuna de luz, creatividad y ambiente festivo durante diciembre.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció el concurso Vitrinas de Navidad, con el que se dará inicio a la temporada navideña 2025 y que busca transformar los barrios de la comuna con vitrinas tan llamativas y creativas como las tradicionales decoraciones navideñas de Nueva York.

Junto a los principales gremios del comercio, entre ellos la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Turistik, la actividad tiene por objetivo revivir la tradición de las vitrinas decoradas, impulsar el comercio de barrio y llenar los distintos sectores de la comuna de luz, creatividad y ambiente festivo durante diciembre.

El concurso invita a todos los comercios, locales, galerías, emprendimientos y barrios, a adornar sus vitrinas con diseños creativos, sostenibles y con espíritu navideño.

Cómo participar en el concurso navideño para iluminar los barrios de Santiago

De acuerdo a las bases del concurso, podrán inscribirse todos los comercios y emprendimientos con vitrinas visibles desde la calle y ubicados en cualquier punto de la comuna.

La participación es gratuita y no exige pertenecer a ninguna organización, aunque se deben cumplir los siguientes requisitos:

Contar con patente comercial vigente y al día.

No estar bajo clausura ni suspensión de actividades.

Las postulaciones se deben realizar en el sitio web de la municipalidad de Santiago HACIENDO CLIC ACÁ hasta el martes 26 de noviembre de 2025, a las 23:59 horas.

Al registrarse, cada participante se compromete a mantener la decoración hasta el 25 de diciembre de 2025.

Cuáles son las reglas de decoración

La vitrina debe mostrar una temática navideña apreciable desde el exterior, pudiendo incluir luces, elementos tradicionales o propuestas novedosas.

Se evaluará la creatividad, la armonía visual, el uso de materiales reciclados o sostenibles y la adecuada integración con el entorno urbano.

Se permite una interpretación libre del espíritu navideño, siempre respetando la convivencia, el buen gusto y las normas sociales.

No se aceptarán decoraciones con mensajes ofensivos, políticos, discriminatorios o que promuevan violencia o consumo de sustancias.

Los locales deberán respetar el uso del espacio público, evitando obstrucciones, ocupación indebida del perímetro o acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Mientras que los premios son: