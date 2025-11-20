FOTOS Y VIDEO – El Récord Guinness que rompió 31 Minutos en la premiere de la película Calurosa Navidad

La cinta 31 Minutos: Calurosa Navidad cuenta con la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas.

Luego de su exitoso paso por el Tiny Desk, 31 Minutos hizo historia nuevamente, ya que rompió un Récord Guinness durante la premiere de su película 31 Minutos: Calurosa Navidad, que se llevó a cabo este miércoles 19 de noviembre en el Centro Cultural Matucana 100.

De acuerdo con lo adelantado, la película se estrenará exclusivamente en Prime Video el 21 de noviembre, en más de 240 países alrededor del mundo.

La cinta aborda el momento en que una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas en Titirilquén, por lo que Juan Carlos Bodoque emprenderá un viaje al Polo Norte para intentar salvar la festividad.

Mientras tanto, Tulio, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan un evento para celebrar la Navidad y esperar el regreso de Bodoque.

La cinta 31 Minutos: Calurosa Navidad cuenta con la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas.

El Récord Guinness que rompió 31 Minutos

Según certificó Natalia Ramírez, experta mundial de Guinness World Records, durante la premiere de la película 31 Minutos batió una marca.

Lo anterior, luego de que durante el evento se concretara el mayor desfile de títeres en una alfombra roja. En total, fueron 127 los títeres que cruzaron la pasarela, superando el mínimo que era exigido por la organización.

Previo al paso de los títeres, Natalia Ramírez confirmó que “estamos presentes para verificarlo. Para este récord, es necesario que existan más de 100 títeres en la alfombra, y que todos hayan iniciado y finalizado el trayecto en la alfombra roja“, lo que finalmente se concretó.

Tras eso, el equipo a cargo de la productora Aplaplac recibió el certificado que acredita a 31 Minutos como el poseedor del nuevo récord.