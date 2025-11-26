Black Friday: las recomendaciones del Sernac para evitar fraudes y cómo reclamar si tienes problemas con tus compras

Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Black Friday, donde cientos de tiendas online ofrecerán importantes descuentos.

El Black Friday se desarrollará este viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre, donde diversas marcas ofrecerán diferentes descuentos y promociones previo a la Navidad.

De hecho, más de dos mil tiendas presenciales y más de 470 comercios online serán parte del evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En este contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estafas u otros delitos cibernéticos.

El organismo llamó a poner atención a prácticas como Phishing (suplantación de identidad), sitios web clonados, ofertas falsas en redes sociales, Carding (uso fraudulento de tarjetas de crédito), códigos QR maliciosos y aplicaciones fraudulentas, las cuales se intensifican durante este tipo de fechas y eventos comerciales.

Considerando lo anterior, el Sernac advierte que “es fundamental evitar enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y confirmar siempre que el sitio sea legítimo”.

En caso de sospecha o fraude, “se debe bloquear de inmediato los medios de pago, cambiar contraseñas y denunciar” ante el banco, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Sernac.

Por otro lado, al momento de recibir un producto, señalan que es clave “revisar que el empaque esté en buen estado, que los sellos de seguridad no estén manipulados y que el artículo no presente daños. En caso de problemas, se recomienda documentar con fotografías y contactar a la empresa a la brevedad para gestionar cambios, devoluciones o reparaciones”.

Sernac: Cómo y dónde reclamar en caso de tener problemas con una compra en Black Friday

En caso de que seas víctima de fraude o tengas algún inconveniente tras realizar una compra en Black Friday, el Sernac llama a presentar un reclamo a través de su sitio web (www.sernac.cl), llamar gratuitamente al 800 700 100 o acudir presencialmente a cualquier oficina del Sernac a lo largo del país.