Más de mil vacantes disponibles por el Black Friday: revisa sueldos y cómo postular

Hay cargos de operadores de grúa, operarios de carga y descarga entre otros.

El próximo Black Friday no solo se perfila como uno excelente oportunidad para comprar tus regalos de navidad, sino también como una ocasión para acceder a nuevas vacantes laborales, ya que muchas empresas amplían sus equipos y lanzan distintas ofertas de empleo.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó que el próximo viernes 28 de noviembre comenzará una nueva edición del evento con descuentos en miles de productos y servicios. Además, en esta oportunidad, Black Friday 2025 durará cuatro días, culminando el lunes 1 de diciembre.

En ese contexto, la empresa Eurofirms Group, informó más de 1.000 vacantes para trabajos temporarios en logística, con sueldos de hasta $870.000 pesos.

Entre las ofertas publicadas por la empresa, se incluyen cargos como operadores de grúa, operarios de carga y descarga, operarios de producción y order picker.

Asimismo, se ofrecen vacantes part time, “cuyo formato puede resultar atractivo para quienes buscan generar ingresos extra, complementar estudios y trabajo, o bien, para aquellos que recién ingresan al mundo laboral”, señalaron desde la reclutadora.

También hay 1.095 vacantes en el área logística para la Región Metropolitana, de las cuales 700 corresponden a operadores de bodega y picking, con remuneraciones que pueden llegar a los $750.000 pesos.

Si estás interesado y quieres postular, ingresa a ESTE LINK en la sección Candidatos y luego a Ofertas de Empleo, donde podrán crear su perfil y postular al cargo de su interés.