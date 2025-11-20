Más de 450 marcas confirmadas: las empresas que ya adelantaron los descuentos del Black Friday 2025

El evento se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, coincidiendo con la temporada navideña.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora de los eventos Cyber, confirmó que en el Black Friday 2025 participarán oficialmente más de 460 marcas físicas de más de 20 categorías distintas.

Las categorías con mayor representación serán salud y belleza (60 marcas), vestuario y calzado (53) y hogar (48). También destacan las de deporte y outdoor (31), tecnología (25), viajes y turismo (25), alimentos y bebidas (21), así como las de sector infantil e inmobiliario (17 cada una).

El evento se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, coincidiendo con la temporada navideña. Para más información, los interesados pueden visitar la página oficial EN ESTE LINK.

Las empresas que ya adelantaron los descuentos del Black Friday 2025

Walmart Chile dio inicio a su Black Friday 2025 con una campaña más amplia y anticipada que se extenderá hasta el 3 de diciembre, incluyendo ofertas en tiendas Lider, kioskos Marketplace, la app Lider y Lider.cl.

Bajo el concepto The New Black – El Black nunca fue tan Lider, la compañía reforzará categorías clave para las compras navideñas, como tecnología, línea blanca, electrodomésticos, muebles, belleza y alimentación, ofreciendo descuentos de hasta 60% en algunos productos.

Además, se entregará despacho gratis en compras sobre $30.000 y se ofrecerá cashback del 6% pagando con tarjeta Lider Bci, junto con cuotas sin interés.

La campaña incluye también la incorporación de nuevas marcas al Marketplace, como Garmin, Samsonite y Masisa, ampliando la oferta disponible en línea y en kioskos físicos.