Comenzó la venta de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa precios y ubicaciones disponibles

Este miércoles 26 de noviembre, a las 11:00 horas, comenzó la preventa de de entradas para el Festival de Viña 2026.

En esta ocasión, la preventa y la venta general se realizarán a través de Puntoticket, siendo exclusiva para clientes Santander y Entel.

La organización del festival ya dio a conocer la parrilla musical de cada jornada, lo que permite a los fanáticos planificar con anticipación qué día asistirán a la Quinta Vergara.

Venta de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa precios y ubicaciones disponibles

La preventa estará disponible en la plataforma de Puntoticket a partir de las 11:00 horas del miércoles y se extenderá por 48 horas o hasta agotar el stock.

Para acceder, los usuarios deberán iniciar sesión en su cuenta de Puntoticket o registrarse si no tienen una.

Junto a ello, se podrán comprar hasta cuatro entradas por compra, las que deberán ser nominadas, es decir, asociadas a los datos de quienes asistirán, cumpliendo así con la normativa de la empresa.

En tanto, los e-tickets estarán disponibles para descarga a partir del 13 de febrero de 2026.

Junto a ello, la venta general comenzará el viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas.

En cuanto a los precios de las entradas estas van desde los $54.050 hasta $312.800, con valores diferenciados según siete ubicaciones tales como palco, platea preferencial, platea premium, platea golden, platea general, galería y sector silla de ruedas/acompañante.

Revisa el detalle de las ubicaciones con sus respectivos precios: