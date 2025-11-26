Se rematarán seis propiedades en diciembre; un departamento en Estación Central y cinco terrenos en Los Muermos.

La Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la Tía Rica, informó que llevará a cabo un remate de seis propiedades, las cuales corresponden a un departamento en Santiago y cinco terrenos en la Región de Los Lagos.

De acuerdo a la entidad, la subasta se efectuará el 18 de diciembre, y quienes deseen participar podrán presentar ofertas hasta las 13:00 horas de ese mismo día.

Junto a ello indicaron que las propiedades que se subastan se vende ad corpus, es decir, en el estado en que se encuentra, quedando en el adjudicatario responsable del saneamiento según las reglas generales.

Asimismo informaron que “todos los gastos, derechos o impuestos correspondientes a la adquisición, la escritura definitiva de compraventa y todo aquello para la posesión material del inmueble serán de cargo del adjudicatario, igualmente serán de su cargo el pago de las contribuciones y gastos comunes que eventualmente se adeuden del inmueble rematado, así como, todo tipo de obligación que recaiga sobre la propiedad”.

Cómo participar en el remate de la Tía Rica donde se subastarán terrenos en la Región de Los Lagos

Por un lado, está disponible para remate un departamento en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana. La propiedad está situada en el octavo piso del Edificio Ecuador, y la postura mínima para iniciar el remate será de $108.782.250.

Departamento en Santiago

En tanto, los cinco terrenos que están dispuestos para remate en la Región de Los Lagos tiene como posturas mínimas entre $17 y $22 millones.

Terreno disponible para remate

Revisa todos los detalles en ESTE LINK correspondiente a la Tía Rica.