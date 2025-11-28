Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la Teletón 2025, evento solidario que ya dio a conocer su programación y horarios para el inicio de las 27 horas de campaña.
Desde las 22:00 horas de hoy, los televidentes podrán disfrutar de bloques infantiles, humor, concursos y música en vivo, comenzando con la transmisión desde el. Mañana, el espectáculo continuará en horario estelar desde el Estadio Nacional.
Entre los shows musicales más destacados de esta edición se encuentran Cristián Castro, Emmanuel, Yuri, Pancho Sazo, Lucero, Mijares, Roberto Márquez y Katteyes, entre otros. Además, el programa incluirá el esperado sketch de La Oficina del Jappening con Ja y la Batalla de famosos, donde se realizarán imitaciones y homenajes a distintos artistas.
Teletón 2025: toda la programación, artistas y horarios de los shows en vivo
Bloque 1 – La Obertura: Inicia el viernes a las 22:00 PM y se extenderá hasta las 02:00 AM
- Alan García
- Denisse Malebrán
- Francisco Sazo
- Roberto Márquez
- Kanela
- Polimá Westcoast
- Alanys Lagos
- Consuelo Schuster
- Nicole
- Cristián Castro
- Emmanuel
- Yuri
- Lucero
- Mijares
- Katteyes
Bloque 2 – Trasnoche: Sábado desde las 02:00 AM hasta las 08:00 AM
- Obertura musical por influencers
- Sketch “La oficina” del Jappening con Ja
- Batalla de famosos / tributo a artistas
- El Muro
- Pablito Pesadilla
- Loyaltty
- Jualianno Sosa
- Toly Fu
- King Savagge
- Lucky Brown
- Historicos del sound
- Cierre musical por influencers
Bloque 3 – Mañana familiar: Sábado 08:00 AM a 13:30 PM
- Plim Plim
- Q_Are
- Lara Campos
- Otras sorpresas
Bloque 4 – Tarde Teletón: Sábado 14:00 PM a 17:00 p.m.
- Compertencia Karting
- Musical de actores
Bloque 5 – Cierre teatro: Sábado 17:00 PM a 21:00 PM
- Zúmbale Primo y Don Francisco
- Homenaje a la Nueva Ola
- Darkiel
Bloque Estadio Nacional: Desde las 22:00 hrs.
- Myriam Hernández
- Pablo Alborán
- Zúmbale Primo
- Ana Torroja
- Emilia Dides
- Bray On
- Nico Ruiz
- Lucero
- Jean Paul Olhaberry
- María José Quintanilla
- Stefan Kramer
- Gino Mella
- Francisca Valenzuela
- Paulina Rubio
- Noche de Brujas