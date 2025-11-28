Entre los shows musicales más destacados de esta edición se encuentran Cristián Castro, Emmanuel, Yuri, Pancho Sazo, Lucero, Mijares, Roberto Márquez y Katteyes, entre otros

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la Teletón 2025, evento solidario que ya dio a conocer su programación y horarios para el inicio de las 27 horas de campaña.

Desde las 22:00 horas de hoy, los televidentes podrán disfrutar de bloques infantiles, humor, concursos y música en vivo, comenzando con la transmisión desde el Ver esta publicación en Instagram . Mañana, el espectáculo continuará en horario estelar desde el Estadio Nacional.

Entre los shows musicales más destacados de esta edición se encuentran Cristián Castro, Emmanuel, Yuri, Pancho Sazo, Lucero, Mijares, Roberto Márquez y Katteyes, entre otros. Además, el programa incluirá el esperado sketch de La Oficina del Jappening con Ja y la Batalla de famosos, donde se realizarán imitaciones y homenajes a distintos artistas.

Teletón 2025: toda la programación, artistas y horarios de los shows en vivo

Bloque 1 – La Obertura: Inicia el viernes a las 22:00 PM y se extenderá hasta las 02:00 AM

Alan García

Denisse Malebrán

Francisco Sazo

Roberto Márquez

Kanela

Polimá Westcoast

Alanys Lagos

Consuelo Schuster

Nicole

Cristián Castro

Emmanuel

Yuri

Lucero

Mijares

Katteyes

Bloque 2 – Trasnoche: Sábado desde las 02:00 AM hasta las 08:00 AM

Obertura musical por influencers

Sketch “La oficina” del Jappening con Ja

Batalla de famosos / tributo a artistas

El Muro

Pablito Pesadilla

Loyaltty

Jualianno Sosa

Toly Fu

King Savagge

Lucky Brown

Historicos del sound

Cierre musical por influencers

Bloque 3 – Mañana familiar: Sábado 08:00 AM a 13:30 PM

Plim Plim

Q_Are

Lara Campos

Otras sorpresas

Bloque 4 – Tarde Teletón: Sábado 14:00 PM a 17:00 p.m.

Compertencia Karting

Musical de actores

Bloque 5 – Cierre teatro: Sábado 17:00 PM a 21:00 PM

Zúmbale Primo y Don Francisco

Homenaje a la Nueva Ola

Darkiel

Bloque Estadio Nacional: Desde las 22:00 hrs.