“Nuestro Acción de Gracias”: Don Francisco da el vamos a la Teletón 2025 con llamado al próximo Gobierno

Mario Kreutzberger aprovechó la ocasión para realizar un especial pedido a la próxima administración que llegará a La Moneda.

Mario Kreutzberger, Don Francisco, dio el vamos a la edición 2025 de la Teletón haciendo un llamado a la unidad del mundo político y en especial al próximo Gobierno que sumirá el 11 de marzo de 2026.

El animador expresó que “quisiera pedir al Gobierno que comienza, y a las autoridades, senadores y diputados, que nos ayudaran a establecer el primer sábado de diciembre como el Día del apoyo Nacional a la Teletón, y que el siguiente domingo sea el Día de la Familia”.

“Podríamos transformar ese fin de semana, en el fin de semana de Acción de Gracias nuestro, para que el país se una, a pesar de las dificultades y diferencias. Cuando lo hacemos somos un solo corazón”, declaró.

Esto, mientras entre los asistentes estaban los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, quien había adelantado que no iría, además del presidente Gabriel Boric.

Don Francisco además recalcó que “esta noche es una noche muy especial para mí por varias razones, primero porque dentro de 30 días cumplo 85 años y a esta altura del calendario, uno no puede garantizar la presencia en el próximo evento. Llevamos medio siglo sirviendo a la discapacidad gracias a la colaboración de todo un país. Quiero recalcar lo que hemos hecho, que es único, extraordinario, y yo podría decir mundial”.

“Comenzamos con una pequeña casa en Huérfanos, donde se atendía el 5% de los niños de Santiago, en plena época de la poliomielitis, y gracias al apoyo del país, a todos, hoy atendemos al 97% de la población de niños con necesidad de rehabilitación. Y ese 3% que falta, es porque aún no han llegado a nuestros institutos, porque los podemos atender”, detalló.

Mario Kreutzberger aseveró que “lo que hemos hecho es extraordinario, le hemos dado visibilidad a la discapacidad que afecta a casi 4 millones de personas en nuestro país”.