Las altas temperaturas que se registrarán en Región Metropolitana esta semana: así estará el tiempo en Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por “altas temperaturas” para la próxima semana en cuatro regiones de la zona centro del país, incluyendo a la Región Metropolitana (RM).

Lo anterior, debido a que “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos“.

La DMC emitió dicho aviso producto de una “dorsal en altura”, la cual estará vigente estará vigente entre la tarde y la noche del miércoles 3 de diciembre.

Las zonas que se verán afectadas por altas temperaturas que alcanzarán hasta los 34 °C son la Región Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

El pronóstico del tiempo y las altas temperaturas que afectarán a la Región Metropolitana (RM) y a tres regiones más de la zona central

Región Metropolitana

Valle: 32-34 °C .

. Precordillera: 32-34 °C.

Región de O’Higgins

Cordillera Costa: 29-31 °C .

. Valle: 31-33 °C .

. Precordillera: 31-33 °C.

Región del Maule

Cordillera Costa: 29-31 °C.

Valle: 31-33 °C.

Precordillera: 31-33 °C.

Región de Ñuble

Cordillera Costa: 29-31 °C.

Valle: 31-33 °C.

Precordillera: 31-33 °C.