Qué es el ciclón subtropical y por qué se espera alerta meteorológica en varias regiones

El ciclón subtropical provocará chubascos, tormentas aisladas y posibles tormentas eléctricas en el sur y centro-sur del país entre el sábado y el domingo.

Un ciclón subtropical provocará lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del sur del país durante tres días, comenzando este viernes 28 de noviembre.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, indicó que el fenómeno “llega al continente y se manifiesta este viernes, al final de la jornada, con algunos sectores de precipitación”.

Agregó que “tiene una similitud a la baja segregada. En cuanto a su forma, tiene una similitud a un sistema frontal proveniente de la zona subpolar, pero en cuanto a sus temperaturas y su organización nubosa, se parece a un sistema frontal”.

Asimismo, el experto comentó que “así que tiene un poco de todo en una situación que es infrecuente en nuestro país, pero que suele manifestarse muchas veces con cierto tipo de precipitaciones más bien estables, lluvia o bien llovizna”.

Efectos previstos para el sábado

Según Leyton, para el sábado 29 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, “la precipitación se mantendrá irregularmente distribuida, sin alcanzar una intensidad significativa”.

Sin embargo, destacó que “la Región de Los Lagos en la parte lacustre y cordillerana, en donde por interacción justamente con la cordillera de esa zona, comienza a manifestarse con chubascos de cierta importancia y con una probabilidad de tormentas aisladas”.

Además, mencionó que “la situación con tormentas eléctricas, granizo, relámpagos, truenos” que afectó al sur hace unos días, producto de una baja segregada, “podría repetirse este sábado en la tarde”.



Leyton explicó que “como es un ciclón subtropical, no tiene una trayectoria de avance claramente definida y queda rezagada, adquiriendo un comportamiento de baja segregada, hacia el domingo 30 de noviembre en la tarde”.

Agregó que para entonces estará “manifestándose con chubascos y tormentas aisladas, tanto en el sector sur de la zona central, la zona centro-sur, ya sea en sectores interiores y de costas en la región de La Araucanía”.

Resaltó además “la zona de Angol porque interactúa con la cordillera de Nahuelbuta y eso hace que se desarrolle mayormente la nubosidad en el sentido vertical”.

¿Qué regiones serán las más afectadas por el ciclón subtropical?

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las regiones que experimentarán los efectos del ciclón subtropical entre el viernes 28 y el domingo 30 son: