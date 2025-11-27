De 30ºC a chubascos: el sorpresivo giro climático que impactará a Santiago en los próximos días

Se espera que las temperaturas comiencen a descender desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre.

Santiago vivirá un sorprendente giro climático en los próximos días, ya que si bien este jueves la jornada comenzó con una mínima sobre los 10ºC y algunas nubes, el panorama cambiará drásticamente, dando paso nuevamente a las precipitaciones en algunos sectores de la capital.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la Región Metropolitana (RM) alcanzará el día de hoy una máxima cercana a los 29ºC, con cielos mayormente despejados durante la tarde. Sin embargo, este panorama cambiaría de forma abrupta en las próximas horas.

En ese contexto, y de acuerdo al pronóstico de Meteored, se espera que las temperaturas comiencen a descender desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, pronosticándose un fin de semana notablemente más fresco en comparación con los recientes.

Asimismo, algunos modelos meteorológicos señalan que esta disminución de temperaturas podría venir acompañada de vientos de hasta 50 kilómetros por hora y la posibilidad de lloviznas y chubascos en ciertas zonas de Santiago.

¿En qué partes de Santiago está pronosticada la lluvia?

Meteored explicó que la inestabilidad meteorológica, que afectará a la Región Metropolitana en los próximos días, será causada por una vaguada en altura, que traerá aire frío desde el sur.

De esta forma, en Santiago las temperaturas se mantendrán frescas con una máxima de apenas 23 °C en el centro de la ciudad. No obstante, la plataforma meteorológica advirtió que podrían registrarse chubascos débiles y aislados el sábado 29 de noviembre específicamente en la cordillera y la precordillera.

Junto a ello, en Curacaví y Melipilla también se podrían presentar lloviznas ligeras durante la mañana, mientras que en San José de Maipo se esperan precipitaciones débiles durante la tarde, las cuales podrían extenderse hasta la mañana del domingo.