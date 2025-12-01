Admisión 2026: el ranking de las carreras universitarias mejor pagadas en Chile

Revisa el listado de las carreras de educación superior con mayor ingreso promedio al primer y cuarto año de egreso.

Durante esta semana los egresados de enseñanza media se encuentran rindiendo las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, con el objetivo de obtener puntajes que les permitan acceder a la carrera universitaria de su preferencia.

Dichos puntajes estarán disponibles el lunes 5 de enero de 2026 a partir de las 08:00 horas en la plataforma del Demre, para luego dar paso al inicio del periodo de postulaciones.

Al momento de escoger una carrera, los estudiantes suelen considerar una serie de factores, como la empleabilidad que tienen las profesiones, el sueldo promedio al que pueden optar, entre otros.

En medio de este periodo de definiciones, el portal Mi Futuro, dependiente del Ministerio de Educación (Mineduc), dio a conocer cuáles son las carreras mejor pagadas en el primer y cuarto año de egreso, cuyos datos están actualizados a septiembre de 2024.

Respecto al primer año de egreso, ingeniería industrial y medicina aparecen como las mejores pagadas, ambas con un promedio superior a los $2,6 millones (bruto).

En cuanto a los egresados al cuarto año, medicina lidera el listado que reveló LUN, seguida de ingeniería civil en minas e ingeniería civil metalúrgica.

Admisión 2026: El ranking de las carreras mejor pagadas al primer año de egreso

Al primer año de titulación:

Ingeniería industrial (IP): $2.671.893

Medicina (universidades): $2.649.836

Técnico en instrumentación, automatización y control independiente (IP): $2.156.061

Ingeniería civil en minas (universidades): $1.881.345

Ingeniería en minas (universidades): $1.871.843

Química y farmacia (universidades): $1.860.743

Técnico en metalurgia (CFT): $1.847.072

Ingeniería civil industrial (universidades): $1.810.029

Ingeniería en automatización, instrumentación y control (IP): $1.798.161

Ingeniería industrial (universidades): $1.781.326

Al cuarto año de titulación: