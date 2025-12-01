Fin de semana largo: por qué es feriado el 8 de diciembre

Como es habitual, en Chile se realizará la Peregrinación a Lo Vásquez 2025.

El 8 de diciembre es feriado en Chile porque se conmemora la Inmaculada Concepción, una de las celebraciones más importantes del calendario católico.

Esta fecha honra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original, un dogma profundamente arraigado en la tradición religiosa del país.

Debido a su relevancia histórica, este día se considera como feriado nacional, permitiendo que muchas personas participen en actividades religiosas, peregrinaciones y celebraciones comunitarias asociadas a esta fecha.

Por qué es feriado el 8 de diciembre y qué se celebra en Chile

Como cada 8 de diciembre, en Chile se realiza la Peregrinación a Lo Vásquez 2025, proyectándose nuevamente como uno de los eventos religiosos más masivos del país, ya que reúne a miles de fieles que viajan, principalmente a pie o en bicicleta, hacia el Santuario de la Virgen de Lo Vásquez, en la Ruta 68.

Para 2025, se espera una alta convocatoria y la implementación de medidas de seguridad y cortes programados en la carretera, con el fin de resguardar tanto a los peregrinos como a los conductores que transitan por la zona.

Asimismo y a diferencia de otros feriados, no es irrenunciable, por lo que el comercio puede funcionar con normalidad.

Feriados restantes del 2025

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (fin de semana largo).

Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, feriado legal).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).



