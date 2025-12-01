Mientras se realizaba la Teletón en todo el país, la situación escaló y la guardia se acercó a la usuaria y la agredió, provocando que cayera de su silla de ruedas al suelo.

En redes sociales se viralizó un registro donde se observa a una funcionaria de seguridad privada del Biotren EFE Sur, en la Región del Biobío, discutiendo con una mujer en silla de ruedas, quien había denunciado problemas de accesibilidad.

Debido a lo anterior, y mientras se realizaba la Teletón en todo el país, la situación escaló y la guardia se acercó a la usuaria y la agredió, provocando que cayera de su silla de ruedas al suelo.

Tras unos segundos de aireada discusión, la guardia de seguridad terminó abalanzándose sobre esta usuaria en silla de ruedas, propinándole un fuerte golpe que provoca la caída de ambas.

VIDEO – La decisión de EFE tras la agresión de un guardia a mujer en silla de ruedas

EFE Sur emitió un comunicado respecto al incidente viral, señalando que “conocidos los antecedentes se activaron procedimientos internos para investigar en detalle lo ocurrido, esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan”.

La empresa añadió que “nuestro compromiso irrestricto es garantizar un servicio seguro y respetuoso para todas las personas que utilizan nuestra red, por lo que contamos con accesibilidad universal en todas las estaciones y trenes, además de un canal de denuncias para alertar sobre cualquier tipo de problema dentro de carros y andenes”.

EFE Sur subrayó que “lamentamos profundamente esta situación, se trata de un hecho excepcional, que no representa los estándares ni el compromiso de EFE Sur con las personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida. No obstante, con el propósito de reforzar una experiencia de viaje inclusiva y respetuosa, continuaremos fortaleciendo nuestras campañas educativas, así como las capacitaciones para todo el personal interno y externo de atención al público”.

Además, la empresa recordó que posee políticas específicas para la atención de personas en situación de discapacidad, “a través de una tarjeta personalizada e intransferible, que permite al pasajero/a (en situación de discapacidad) viajar de manera gratuita en todo horario, durante los 365 días del año, con renovación anual”.

Junto a ello, precisaron que solicitó que la trabajadora no continúe prestando servicios en ninguna de sus instalaciones.

La afectada relató a Teletrece que quedó “en estado de shock” luego de la agresión, la que generó indignación entre los pasajeros presentes y motivó múltiples denuncias en redes sociales.