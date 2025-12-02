Debate presidencial Archi: formato, cuándo y a qué hora es el penúltimo cara a cara entre Jara y Kast

A diferencia de los debates anteriores, Archi estableció una estricta regla para ambos candidatos en su penúltimo encuentro previo al balotaje.

Este miércoles la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se medirán en el penúltimo debate presidencial, el cual será organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Luego de protagonizar el Primer Foro Social Presidencial el pasado 27 de noviembre, donde los aspirantes a La Moneda presentaron sus propuestas en materia de vivienda y superación de la pobreza, ahora tendrán la oportunidad de jugar sus últimas cartas en diferentes áreas de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 14 de diciembre.

A diferencia de los debates anteriores, esta vez se estableció una estricta regla: los candidatos solamente podrán tomar apuntes en lápiz y papel, por lo que el uso de dispositivos electrónicos quedarán prohibidos.

Cuándo, a qué hora y dónde seguir el debate presidencial Archi entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El debate presidencial de la Archi se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a partir de las 08:00 horas de la mañana.

El penúltimo cara a cara entre Jara y Kast se transmitirá en vivo a través de las más de mil emisoras de radio asociadas a la Archi, además de sus respectivas plataformas digitales.

Dentro de los periodistas que se encargarán de realizar las preguntas en este espacio, se encuentran: Constanza Santa María, Iván Valenzuela, Verónica Franco, Octavia Rivas, Victoria Barría, Paola Ahumada, Juan Manuel Astorga y Daniel Silva como moderador.

Tras este encuentro, Jara y Kast se enfrentarán por última vez en el debate presidencial de Anatel, el cual se realizará el próximo martes 9 de diciembre a las 21:00 horas y se transmitirá por medio de todos los canales de televisión abierta.