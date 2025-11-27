Primer debate antes del balotaje: Jara estrena tono confrontacional y Kast se apega al guión de primera vuelta

Los candidatos tuvieron su primer cara a cara desde la primera vuelta. En esta ocasión, ambos dejaron ver claramente sus apuestas para esta campaña de balotaje: Jara adoptando un tono de confrontación y Kast siguiendo la narrativa de primera vuelta.

“Primer Foro Social Presidencial 2025”. Así se catalogó el primer debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast da sólo días de lo que será el balotaje del 14 de diciembre.

El nombre del foro decía bastante: el candidato republicano —como decisión general de su campaña— optó por reducir la carga de foros en el mes de campaña de segunda vuelta, por lo que a casi dos semanas de la elección, esta fue la primera vez que los candidatos se vieron las caras.

A su vez, la decisión de Kast desdibujó el diseño de la abanderada del oficialismo que apunta a acortar la ventaja de su contendor a través de la confrontación.

Esa estrategia se dejó ver con claridad en el debate que fue organizado por Hogar de Cristo, radio Cooperativa y otras organizaciones de la sociedad civil.

La candidata de militancia PC emplazó en varias oportunidades al republicano, incomodando e interrumpiendo sus respuestas aprovechando el formato que permitía la interpelación.

“Solo para que no cunda la desinformación, que ha estado tan al día propiciada por el candidato Kast (…)”, “Me acuerdo la fundación Manicure, donde estaba el diputado republicano y compañero del candidato Kast” y “¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poco irrespetuoso tu trato?”, fueron algunas de las frases que empleó Jara y que marcaron los momentos más tensos del debate.

Lo cierto es que la estrategia de Jara no es azarosa. Incluso antes del paso a segunda vuelta, estaba presupuestado en su comando que en el formato “uno versus uno” la candidata debía pasar al ataque. De hecho, la idea fue impulsada por el caído jefe estratégico, Darío Quiroga y confirmada por la generalísima, Paulina Vodanovic (PS) para esta etapa de la campaña.

Por estos días en el comando de Jara han circulado diferentes minutos dirigidas a los voceros y encargados territoriales que tenían como principal foco de aquí en más lo relevante es remarcar las supuestas “incongruencias” en el programa de Kast.

“Los recortes que propone Kast golpearían justamente donde más duele, en los programas sociales, de seguridad de barrios, salud primaria y pensiones. No se puede combatir la pobreza debilitando el Estado que protege a las familias”, decía la minuta —a la que tuvo acceso EL DÍNAMO— compartida anoche en la previa del debate que tuvo justamente la pobreza como elemento central.

Jara, a lo largo del debate, aludió reiteradamente al recorte de Kast.

Kast cumple y no cae en provocaciones

En el comando republicano estaban prevenidos de que Jara iba a llegar con un tono mucho más confrontacional y “emplazamientos preparados” para hacer frente a Kast.

Por lo mismo, el equipo de asesor —comandado por Cristián Valenzuela, principal estratega de campaña y a quién se le vió “ayudando a Kast en el debate— definió una estrategia tan sencilla como eficaz: no caer en provocaciones y seguir con el libreto que hasta el momento ha dado éxito.

A lo largo de estos meses de campaña, el republicano ha puesto el foco en mostrarse como el principal opositor al Gobierno de Gabriel Boric y, por otro lado, ha evitado entrar en polémicas con candidatos adversarios y ante preguntas complejas de periodistas. Y eso fue lo que precisamente hizo en este debate.

Ante los constantes emplazamientos de Jara, como por el caso convenios, Kast respondió pero procuró no enfrascarse más de la cuenta en debates “no propositivos”, comentan desde su círculo.

Eso sí, el republicano continuó con su narrativa de vincular a Jara con el Gobierno, en un momento en que la ex ministra busca desmarcarse de la gestión de Boric.

“Decir que somos de una sola línea: nunca le prestaríamos La Moneda a un abusador como Monsalve para que se despida de todo Chile”, lanzó en un momento del debate el candidato de la oposición.