La alerta de la DMC contempla diferentes días y zonas, dependiendo de la región.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la posible ocurrencia de tormentas eléctricas en varias regiones del norte del país, fenómeno que podría presentarse a lo largo de esta semana. .

Según la DMC, la alerta contempla diferentes días y zonas, dependiendo de la región, además las tormentas no serán continuas, sino que se registrarán en días específicos entre el martes y el viernes. La entidad enfatizó que se trata de un aviso preventivo y que su alcance dependerá de cada área afectada.

“Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, indicó la DMC.

Meteorología advierte sobre posibles tormentas eléctricas en varias regiones del país

Las regiones bajo advertencia son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En Arica y Parinacota se esperan posibles tormentas eléctricas hasta el viernes 5 de diciembre.

En Tarapacá y Antofagasta, las probabilidades son mayores entre el miércoles 3 y el viernes, mientras que en Atacama el fenómeno podría ocurrir únicamente el jueves 4 y el viernes 5.

De acuerdo con la información oficial, en Arica y Parinacota y Tarapacá las tormentas podrían afectar sectores de precordillera y cordillera, mientras que en Antofagasta y Atacama la advertencia se limita a las zonas cordilleranas.