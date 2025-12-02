La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la posible ocurrencia de tormentas eléctricas en varias regiones del norte del país, fenómeno que podría presentarse a lo largo de esta semana. .
Según la DMC, la alerta contempla diferentes días y zonas, dependiendo de la región, además las tormentas no serán continuas, sino que se registrarán en días específicos entre el martes y el viernes. La entidad enfatizó que se trata de un aviso preventivo y que su alcance dependerá de cada área afectada.
“Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, indicó la DMC.
Meteorología advierte sobre posibles tormentas eléctricas en varias regiones del país
Las regiones bajo advertencia son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En Arica y Parinacota se esperan posibles tormentas eléctricas hasta el viernes 5 de diciembre.
En Tarapacá y Antofagasta, las probabilidades son mayores entre el miércoles 3 y el viernes, mientras que en Atacama el fenómeno podría ocurrir únicamente el jueves 4 y el viernes 5.
De acuerdo con la información oficial, en Arica y Parinacota y Tarapacá las tormentas podrían afectar sectores de precordillera y cordillera, mientras que en Antofagasta y Atacama la advertencia se limita a las zonas cordilleranas.