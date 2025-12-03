Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad 2025 para pensionados: revisa acá si te corresponde

El IPS indicó que el beneficio se de manera automática a quienes cumplan con los requisitos,

Esta semana, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que dio inicio al pago del Aguinaldo de Navidad 2025 para pensionados, alcanzando a más de 2 millones 800 mil personas en todo el país.

De la misma manera, el organismo indicó que entrega el aguinaldo de manera automática a quienes cumplen con los requisitos, por lo que no es necesario realizar ningún trámite ni postulación.

Cuál es el monto del aguinaldo de navidad para pensionados

El aporte se entrega en diciembre junto con la pensión del mes para las personas jubiladas del IPS, y este 2025, el monto del Aguinaldo asciende a $29.055 por cada persona pensionada.

Eso sí, la cifra puede aumentar en $16.415 por cada carga familiar que esté acreditada al 30 de noviembre de este año.

Por su parte, los pensionados de AFP recibirán el aguinaldo a partir del miércoles 17 de diciembre.

Quiénes reciben el beneficio económico

El aguinaldo de Navidad 2025 se otorgará a quienes estén pensionados hasta el 30 de noviembre de 2025, a través de alguna de las siguientes condiciones.

Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.

Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo.

Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.

Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad para menores de 18 años.

Para revisar si te corresponde el beneficio debes ingresar a ESTE LINK con tu Clave Única.