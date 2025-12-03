Mediante el informe que emite cada semana, la Enap ratificó que, en el caso del kerosene (parafina), registrará una baja de 3,5 pesos por litro.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó esta jornada cuánto variarán los precios de los combustibles a partir de este jueves 4 de diciembre.

Mediante el informe que emite cada semana, la Enap ratificó que, en el caso del kerosene (parafina), registrará una baja de 3,5 pesos por litro.

Respecto de la bencina y los demás combustibles, la compañía precisó que sus precios se mantendrán esta semana.

Cuánto variarán los precios de los combustibles

De esta forma, la variación de los precios de los combustibles será la siguiente:

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro.

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro.

Kerosene (parafina): -3,5$ por litro.

Diésel: $0,0 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

Enap recordó a la vez que la variación de los precios de los combustibles se registra cada tres semanas y, como la anterior fue el jueves 20 de noviembre, la próxima vez que ocurrirá será el próximo jueves 10 de diciembre.

Según reveló en su informe semanal, la compañía destacó la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Además, ratificó que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro.

“En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, añadió Enap.