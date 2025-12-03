Una vez finalizado este proceso, los resultados se darán a conocer el 19 de diciembre.

Esta semana vence el plazo para postular a las salas cuna y jardines infantiles de Junji y Fundación Integra para el próximo 2026.

De acuerdo al Ministerio de Educación, el proceso de postulación comenzó a fines de octubre y estará abierto hasta el 5 de diciembre, como parte del procedimiento para asignar vacantes en los establecimientos de educación parvularia.

De esta forma, las postulaciones a los jardines infantiles y salas cuna de Junji se realizan a través del sitio web de Junji, desde donde se debe acceder a la plataforma correspondiente según la comuna de residencia.

Este proceso aplica a establecimientos de Administración Directa de la Junji, además de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y aquellos que funcionan Vía Transferencia de Fondos (VTF).

Guía completa para inscribir a tu hijo en jardines infantiles Junji e Integra de manera online

En el caso de los establecimientos de Fundación Integra, la postulación se realiza en ESTE LINK, utilizando un correo electrónico y contraseña.

Luego, se abrirá el período de matrícula, que se extenderá desde el 23 de diciembre hasta el 14 de enero de 2026.

¿Qué nivel corresponde según la edad del niño? La clasificación es la siguiente: