Gobierno y ataque con bencina a profesoras del Instituto Nacional: apela a “grupos antisistemas apoyados por adultos”

Tras protagonizar incidentes en las afueras del Instituto Nacional, sujetos encapuchados ingresaron al recinto y rociaron con bencina a tres profesoras.

Los ministros del Interior, Seguridad y el Mineduc, Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Nicolás Cataldo, respectivamente, condenaron con dureza este viernes el ataque con bencina a tres profesoras del Instituto Nacional por parte de sujetos encapuchados, y dieron a conocer las medidas que está adoptando el Ejecutivo tras el hecho.

Las autoridades del Gobierno, a las que se sumó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirieron a lo ocurrido cuando, pasadas las 9:00 de la mañana, varios sujetos encapuchados salieron del establecimiento, donde lanzaron bombas molotov y elementos contundentes, tras lo cual regresaron al interior del recinto educacional, menos uno de ellos, que fue detenido por Carabineros.

De acuerdo con lo informado por la dirección del Instituto Nacional a través de un comunicado, una vez dentro del colegio los sujetos agredieron a tres profesoras, a las que les rociaron bencina.

“Condenamos categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”, escribió la dirección, la que planteó que “dada la gravedad de estos hechos, se decidió suspender las actividades de la Jornada Mañana y solicitar el retiro de las y los estudiantes como medida preventiva“.

Las reacciones tras el ataque con bencina a profesoras

Tras el hecho, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, trató a los involucrados de “delincuentes. Eso es lo que son los menores de edad y mayores que han estado involucrados y que lanzaron bencina a tres profesores del Instituto Nacional“.

“Sépanlo: vamos a aplicar todo el rigor de la ley, tanto Aula Segura como también la ley penal, para aquellos que fueron sorprendidos en flagrancia“, complementó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó que “buena parte de los eventos que ocurren de violencia al interior de esos establecimientos emblemáticos están concertados y coordinados por sujetos y organizaciones antisistema, respaldadas por adultos“.

“Hemos promovido que el Ministerio Público tenga un foco investigativo. El fiscal (Xavier) Armendáriz ha accedido a esa petición”, dijo Cordero, quien complementó que “esperamos que, en el contexto de esa macroinvestigación, se pueda no solo identificar a los sujetos que cometen estos actos específicos, sino que esencialmente quienes facilitan el concierto de los mismos“.

En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, alertó que “amenazar a una persona de muerte o atentar contra la integridad física de una persona es un delito. No es un problema de convivencia escolar, es un problema delictual”.

En esa línea, planteó que el Mineduc “no tiene competencias legales para esos elementos. Eso se busca a través de la persecución policial, de la investigación, los peritajes, la inteligencia y luego, obviamente, también con las respectivas sanciones judiciales que puedan existir. Ese es el camino“.

Al abordar los hechos, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que “tenemos que actuar con mucha energía” ante lo ocurrido.

“La violencia no la podemos aceptar y por tanto se tiene que actuar conforme al Estado de Derecho, investigar y sancionar conforme lo establece nuestra legislación”, añadió.

Al respecto, reveló que “hay una serie de investigaciones en curso para determinar quiénes son los autores que han protagonizado estos hechos de violencia. Finalmente, tendrán que responder ante la justicia, en algunos casos incluso se trata de personas externas a los establecimientos, incluso mayores de edad“.