Peregrinación a Lo Vásquez: revisa los desvíos de tránsito en la Ruta 68 durante este fin de semana largo

Para resguardar la seguridad de los peregrinos, las autoridades anunciaron el cierre programado y cortes vehiculares en distintos tramos de la ruta.

La peregrinación a Lo Vásquez, que cada año congrega a miles de fieles en la Ruta 68, genera un amplio operativo y desvíos de tránsito debido al masivo flujo de personas que se trasladan a pie o en bicicleta hacia el santuario.

Para resguardar la seguridad de los peregrinos, las autoridades anunciaron el cierre programado y cortes vehiculares en distintos tramos de la ruta, especialmente durante la noche previa y la jornada central de la festividad.

Estos ajustes incluyen el corte total de algunos sectores, la habilitación de vías alternativas y la reducción de velocidad en zonas críticas, medidas necesarias para ordenar el tráfico y permitir el desarrollo seguro de la tradicional celebración cristiana.

Peregrinación a Lo Vásquez: revisa los desvíos de tránsito en la Ruta 68

Según lo señalado por las autoridades, el cierre de la Ruta 68 se mantendrá desde el domingo 7 hasta el lunes 8 de diciembre.

La coordinación entre Carabineros y los organismos de transporte será fundamental para regular los horarios de bloqueo y reapertura de la vía.

Domingo 7 de diciembre – Comienzo de los cortes:

Dirección Santiago → Valparaíso: El tránsito será interrumpido desde las 16:00 horas, a partir del kilómetro 6.200, cerca del Enlace Américo Vespucio.

Dirección Valparaíso → Santiago: La suspensión del flujo vehicular empezará a las 17:00 horas, iniciándose en el kilómetro 100, a la altura del Enlace La Pólvora.

Asimismo, un comunicado del Transporte Metropolitano advirtió a los automovilistas: “Informamos a quienes viajen hacia Valparaíso este fin de semana que el regreso a Santiago, desde la tarde del domingo 7 y hasta la noche del lunes 8 de diciembre, no podrá realizarse por la Ruta 68 debido a la Peregrinación a Lo Vásquez. Planifiquen su viaje considerando las medidas que daremos a conocer”.