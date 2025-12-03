La institución creó un portal que centraliza la información sobre becas, programas y otros beneficios.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que ya comenzó el periodo de postulación y renovación de sus beneficios estudiantiles para el año 2026.

Para facilitar este proceso, la institución lanzó el Portal Unificado de Becas y Residencias Junaeb, una plataforma que centraliza todos los programas disponibles, con el objetivo de simplificar los trámites para los estudiantes.

Postulaciones Junaeb 2026: guía rápida para renovar tus becas

La postulación o renovación de beneficios, como becas y residencias estudiantiles de Junaeb, se realiza a través del sitio Junaeb EN ESTE LINK.

La plataforma estará habilitada hasta el 31 de enero y reúne todos los programas disponibles para enseñanza básica, media y superior.

Dentro del portal, se debe ingresar el RUT y proporcionar una dirección de correo electrónico, donde se enviará una contraseña provisoria que permitirá acceder al sistema.

“Un punto clave de este periodo es que cada solicitud genera un comprobante enviado al correo del estudiante. Si no llega el comprobante, el trámite no está completo y es necesario revisarlo”, explicó la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya.

Becas que puedes renovar

Entre las becas disponible se encuentran las siguientes:

Beca Indígena

Beca Aysén

Beca de Integración Territorial

Beca Magallanes

Beca Patagonia Aysén

Beca Polimetales

Beca Práctica Técnico Profesional

Beca Presidente de la República

Programas de residencias: