Postulaciones, pago de bonos y aguinaldo de Navidad: estas son las fechas clave de diciembre

Este lunes comienza diciembre, el último mes del año, el cual tendrá varias fechas clave para las familias que deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, que iniciaran postulaciones, se cerrarán o se pagarán durante las próximas semanas.
En este mes, destacan fechas muy importantes para los futuros estudiantes de educación superior, ya que del 1 al 3 de diciembre se rendirá la PAES regular 2025 y se conocerán los resultados del FUAS el 17 de diciembre.
También hay fechas clave para los apoderados, ya que el 2 de diciembre se publicarán los resultados del periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar y comenzarán las postulaciones. Además, el 5 del presente mes se cierran las postulaciones a jardines y salas cuna Junji e Integra.
Por otro lado, el 5 de diciembre se cierra la cuarta convocatoria para el Subsidio Eléctrico.
Sumado a ello, en diciembre se pagarán los bonos que se entregan todos los meses, tales como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono a la Mujer Trabajadora.
Los bonos, beneficios, postulaciones y fechas clave de diciembre
1 de diciembre:
- Fecha y forma de pago de una pensión u otro beneficio pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS).
- Cursos Sence: postulaciones abiertas hasta agotar cupos a nivel nacional.
- Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para personas pensionadas.
- Fondo de Música 2026: cierra la convocatoria de la línea Asistencia de Mercados FOCO.
Del 1 al 3 de diciembre:
- Se rinde la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025.
2 de diciembre:
- Resultados periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE 2026).
4 de diciembre:
- Finaliza postulación para la Beca de Magíster Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
5 de diciembre:
- Cierran las postulaciones a jardines y salas cuna Junji e Integra.
- Termina la postulación de la cuarta convocatoria (18:00 horas) del Subsidio Eléctrico.
- Se publican los resultados de la postulación a la Beca Práctica Técnico Profesional de Junaeb.
8 de diciembre:
- Cierre de postulación a construcción de conjunto habitacional en localidades de hasta cinco mil habitantes en Programa de Habitabilidad Rural del Minvu.
Del 1 al 10 de diciembre:
- Registro de proyectos Deportivos del IND: postulaciones abiertas para proyectos susceptibles de donaciones.
Desde el 9 al 23 de diciembre:
- Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: periodo de matrículas en todas las regiones.
Del 9 al 30 de diciembre:
- Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: periodo de matrículas en regiones de Aysén y Magallanes.
14 de diciembre:
- Segunda vuelta presidencial.
15 de diciembre:
- Fondo del Libro y la Lectura 2026: finaliza postulación a la línea de Apoyo a la Difusión de Obras, Autores e Industria Editorial.
17 de diciembre:
- Se publican los resultados del FUAS para acceder a gratuidad y beneficios estudiantiles del Mineduc.
22 de diciembre:
- Cierre de convocatoria para Fondart Circulación Nacional e Internacional.
31 de diciembre:
- Pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio al Empleo Joven (SEJ), del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
- Finaliza plazo para activar Pase Cultural.