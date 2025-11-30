Secciones
Postulaciones, pago de bonos y aguinaldo de Navidad: estas son las fechas clave de diciembre

Diferentes bonos se pagarán en el último mes del año, el cual también será importante para poder acceder a ellos por medio del inicio y cierre de postulaciones.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este lunes comienza diciembre, el último mes del año, el cual tendrá varias fechas clave para las familias que deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, que iniciaran postulaciones, se cerrarán o se pagarán durante las próximas semanas.

En este mes, destacan fechas muy importantes para los futuros estudiantes de educación superior, ya que del 1 al 3 de diciembre se rendirá la PAES regular 2025 y se conocerán los resultados del FUAS el 17 de diciembre.

También hay fechas clave para los apoderados, ya que el 2 de diciembre se publicarán los resultados del periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar y comenzarán las postulaciones. Además, el 5 del presente mes se cierran las postulaciones a jardines y salas cuna Junji e Integra.

Por otro lado, el 5 de diciembre se cierra la cuarta convocatoria para el Subsidio Eléctrico.

Sumado a ello, en diciembre se pagarán los bonos que se entregan todos los meses, tales como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono a la Mujer Trabajadora.

Los bonos, beneficios, postulaciones y fechas clave de diciembre

1 de diciembre:

  • Fecha y forma de pago de una pensión u otro beneficio pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS). 
  • Cursos Sence: postulaciones abiertas hasta agotar cupos a nivel nacional.
  • Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para personas pensionadas.
  • Fondo de Música 2026: cierra la convocatoria de la línea Asistencia de Mercados FOCO.

Del 1 al 3 de diciembre:

  • Se rinde la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025.

2 de diciembre:

  • Resultados periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE 2026).

4 de diciembre:

  • Finaliza postulación para la Beca de Magíster Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

5 de diciembre:

  • Cierran las postulaciones a jardines y salas cuna Junji e Integra.
  • Termina la postulación de la cuarta convocatoria (18:00 horas) del Subsidio Eléctrico.
  • Se publican los resultados de la postulación a la Beca Práctica Técnico Profesional de Junaeb.

8 de diciembre:

  • Cierre de postulación a construcción de conjunto habitacional en localidades de hasta cinco mil habitantes en Programa de Habitabilidad Rural del Minvu.

Del 1 al 10 de diciembre:

  • Registro de proyectos Deportivos del IND: postulaciones abiertas para proyectos susceptibles de donaciones.

Desde el 9 al 23 de diciembre:

  • Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: periodo de matrículas en todas las regiones.

Del 9 al 30 de diciembre:

  • Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: periodo de matrículas en regiones de Aysén y Magallanes.

14 de diciembre:

  • Segunda vuelta presidencial.

15 de diciembre:

  • Fondo del Libro y la Lectura 2026: finaliza postulación a la línea de Apoyo a la Difusión de Obras, Autores e Industria Editorial.

17 de diciembre:

  • Se publican los resultados del FUAS para acceder a gratuidad y beneficios estudiantiles del Mineduc.

22 de diciembre:

  • Cierre de convocatoria para Fondart Circulación Nacional e Internacional.

31 de diciembre:

  • Pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio al Empleo Joven (SEJ), del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 
  • Finaliza plazo para activar Pase Cultural.

