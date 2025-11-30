Postulaciones, pago de bonos y aguinaldo de Navidad: estas son las fechas clave de diciembre

Diferentes bonos se pagarán en el último mes del año, el cual también será importante para poder acceder a ellos por medio del inicio y cierre de postulaciones.

Este lunes comienza diciembre, el último mes del año, el cual tendrá varias fechas clave para las familias que deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, que iniciaran postulaciones, se cerrarán o se pagarán durante las próximas semanas.

En este mes, destacan fechas muy importantes para los futuros estudiantes de educación superior, ya que del 1 al 3 de diciembre se rendirá la PAES regular 2025 y se conocerán los resultados del FUAS el 17 de diciembre.

También hay fechas clave para los apoderados, ya que el 2 de diciembre se publicarán los resultados del periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar y comenzarán las postulaciones. Además, el 5 del presente mes se cierran las postulaciones a jardines y salas cuna Junji e Integra.

Por otro lado, el 5 de diciembre se cierra la cuarta convocatoria para el Subsidio Eléctrico.

Sumado a ello, en diciembre se pagarán los bonos que se entregan todos los meses, tales como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono a la Mujer Trabajadora.

Los bonos, beneficios, postulaciones y fechas clave de diciembre

1 de diciembre:

Fecha y forma de pago de una pensión u otro beneficio pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Cursos Sence: postulaciones abiertas hasta agotar cupos a nivel nacional.

Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para personas pensionadas.

para personas pensionadas. Fondo de Música 2026: cierra la convocatoria de la línea Asistencia de Mercados FOCO.

Del 1 al 3 de diciembre:

Se rinde la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025.

2 de diciembre:

Resultados periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE 2026).

4 de diciembre:

Finaliza postulación para la Beca de Magíster Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

5 de diciembre:

Cierran las postulaciones a jardines y salas cuna Junji e Integra.

Termina la postulación de la cuarta convocatoria (18:00 horas) del Subsidio Eléctrico.

Se publican los resultados de la postulación a la Beca Práctica Técnico Profesional de Junaeb.

8 de diciembre:

Cierre de postulación a construcción de conjunto habitacional en localidades de hasta cinco mil habitantes en Programa de Habitabilidad Rural del Minvu.

Del 1 al 10 de diciembre:

Registro de proyectos Deportivos del IND: postulaciones abiertas para proyectos susceptibles de donaciones.

Desde el 9 al 23 de diciembre:

Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: periodo de matrículas en todas las regiones.

Del 9 al 30 de diciembre:

Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: periodo de matrículas en regiones de Aysén y Magallanes.

14 de diciembre:

Segunda vuelta presidencial.

15 de diciembre:

Fondo del Libro y la Lectura 2026: finaliza postulación a la línea de Apoyo a la Difusión de Obras, Autores e Industria Editorial.

17 de diciembre:

Se publican los resultados del FUAS para acceder a gratuidad y beneficios estudiantiles del Mineduc.

22 de diciembre:

Cierre de convocatoria para Fondart Circulación Nacional e Internacional.

31 de diciembre:

Pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio al Empleo Joven (SEJ) , del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

y , del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Finaliza plazo para activar Pase Cultural.