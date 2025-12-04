Dónde y cómo encontrar pastillas anticonceptivas desde los $990

La plataforma del Sernac facilita la comparación rápida y sencilla de distintas opciones con el mismo principio activo y las mismas dosis.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó una nueva herramienta gratuita que permite comparar los precios de las pastillas anticonceptivas orales que se venden en Chile.

Este Buscador de Precios de Anticonceptivos Orales se encuentra disponible en el sitio web del organismo reuniendo cerca de 1.700 precios obtenidos desde 30 portales de farmacias autorizadas.

La iniciativa se originó luego del estudio Caracterización del mercado de pastillas anticonceptivas 2025, el cual reveló importantes brechas de información que dificultan que las personas puedan elegir qué producto comprar. Según indicó el Sernac, esta herramienta facilita la comparación rápida y sencilla de distintas opciones con el mismo principio activo y la misma dosis.

En el buscador se registran valores que van desde los $990, correspondientes a uno de los anticonceptivos más económicos, mientras que los precios más altos pueden llegar hasta $45.199. Además, existen categorías donde las diferencias pueden superar el 200%. En este contexto, el anticonceptivo Juliette aparece entre los más asequibles, con un precio mediano de $9.990, mientras que Belara destaca como uno de los más costosos, con un precio mediano de $29.970.