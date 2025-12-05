La alerta también incluye productos como activadores de esmalte, preparadores, activadores de color y selladores proteicos para uñas.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta cosmética y ordenó retirar del mercado 34 esmaltes de uñas vendidos en Chile, luego de detectar que contienen un componente con riesgo cancerígeno.

Según explicó el organismo, estos productos incluyen Dimethyltolylamine, una sustancia cuya fabricación y uso en esmaltes de uñas fue prohibida por la Unión Europea desde septiembre pasado, lo que llevó a una restricción internacional de este ingrediente.

Estos son los 30 esmaltes de uñas retirados por posible riesgo cancerígeno

Este compuesto se utilizaba principalmente en esmaltados permanentes aplicados por las usuarias. Entre las marcas afectadas por la medida figuran Guangzhou Blueskychemical, Tammy Taylor (líquidos acrílicos), Thuya Professional Line (líquidos de esculpir), Cuccio, Trinity, Kiara Sky, Organic Nails, Mia Secret, entre otras.

El organismo advirtió que estos productos no deben seguir siendo utilizados ni comercializados, y llamó a los consumidores a revisar sus cosméticos, suspender su uso y reportar cualquier anomalía en su salud.

Cabe recordar que, a comienzos de octubre, el ISP ya había ordenado el retiro de 10 esmaltes, y en noviembre sumó otros 39 productos. Con esta nueva resolución, el total de cosméticos retirados del mercado asciende a 83.