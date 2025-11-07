Las razones del ISP para retirar suplementos que tratan la deficiencia de vitamina D

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria e informó el retiro voluntario del mercado de un producto farmacéutico perteneciente a la categoría de vitaminas D y sus análogos, debido a que algunas de sus cápsulas presentan un estado de deterioro.

Según reveló la entidad fiscalizadora, esta situación podría representar un riesgo para la salud de las personas que las consuman.

De acuerdo al ISP, el producto afectado corresponde a AltaD Caps Cápsulas Blandas 50.000 UI (Colecalciferol), el que se comercializa en un blíster con cuatro cápsulas blandas por estuche.

Junto a ello se informó que el lote comprometido es el número 1543539, con fecha de vencimiento en diciembre de 2026.

El titular del registro sanitario es Eurofarma Chile S.P.A., mientras que el medicamento proviene de Brasil y es fabricado por Colbrás Indústria e Comércio LTDA.

Las razones del ISP para retirar suplementos de vitamina D

De acuerdo con lo señalado por el ISP, fue la propia empresa titular del registro la que notificó la “detección de estuches que contienen en su interior blíster con cápsulas blandas en estado de deterioro”, las cuales presentan signos de fusión o derretimiento.

En tanto, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile explicó que AltaD Caps es un medicamento empleado para el tratamiento del déficit de vitamina D en adultos.

“Actúa regulando positivamente el procesamiento y la fijación de calcio en el cuerpo. Es esencial para promover la absorción y la utilización de calcio y fosfato, y para la calcificación ósea normal. La vitamina D3 en el tejido muscular estimula la síntesis de proteínas, el crecimiento de miocitos y el transporte de calcio y, por lo tanto, tiene un efecto positivo sobre la fuerza, el volumen, el tono y la velocidad de la contracción muscular”, explicaron.

Sin embargo, desde el organismo profesional advirtieron que este producto farmacéutico está contraindicado en personas con “hipersensibilidad a colecalciferol, ergocalciferol, metabolitos de la vitamina D (por ejemplo, calcitriol, calcifediol, alfacalcidiol, calcipotriol) o cualquier componente de la formulación”.