La empresa Enel Distribución informó que este lunes 1 de diciembre se llevará un nuevo corte de luz programado en diversas comunas de la Región Metropolitana.

Según explicó la compañía, la interrupción del servicio eléctrico responde a labores de mantenimiento previamente planificadas, las cuales podrían extenderse por más de cinco horas seguidas. Enel señaló que el aviso se entregó con anticipación para que los vecinos pudieran prepararse y reducir al mínimo las molestias que pudieran generar los cortes.

La empresa también precisó que serán siete las comunas afectadas por el corte programado, los que están publicados en su sitio web bajo la categoría de “trabajos realizados por Enel Distribución para efectuar mantenimiento y conectar nuevos clientes”. Para revisarlos puedes hacer clic EN ESTE ENLACE.

En total, serán siete las comunas que sufrirán cortes de luz son Las Condes, Providencia, Santiago, La Florida, Estación Central, Maipú y Quinta Normal.

Mapas y horarios: revisa todas las comunas que tendrán corte de luz este lunes

Quinta Normal: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 11:30 hasta las 18:30 horas.

Providencia: desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 14:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.