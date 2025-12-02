Enel confirma cortes de luz programados en 13 comunas de Santiago este 2 de diciembre

La interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en determinados sectores.

La compañía Enel dio a conocer que realizará nuevos cortes de luz programados este martes 2 de diciembre en 13 comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en determinados sectores.

Además, Enel detalló en su página web que “los cortes de luz programados son comunicados con antelación para que los usuarios puedan organizar sus actividades”.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información necesaria.

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Santiago: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Cerrillos: Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas.