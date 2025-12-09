Elecciones Presidenciales 2025: averigua cómo será el plan de transporte para la segunda vuelta

A nivel nacional se dispondrán 2.696 servicios de transporte de manera gratuita tanto en Santiago como en el resto de las regiones del país, lo que incluye el Metro.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció este martes el plan de transporte público dispuesto para el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus locales de votación, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, programadas para el próximo domingo 14 de diciembre.

De acuerdo con lo precisado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones (s), Jorge Daza, y la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, a nivel nacional se dispondrán 2.696 servicios de transporte de manera gratuita tanto en Santiago como en el resto de las regiones del país, lo que incluye el Metro y los trenes urbanos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).

En el caso del servicio entre Limache y el Puerto de Valparaíso, abrirá a las 7:00 horas, con intervalos de 12 minutos y refuerzo con trenes dobles “para quienes se trasladen entre las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache“.

Respecto del resto de las regiones, el plan de transporte para la segunda vuelta contempla un importante despliegue para las zonas rurales y aisladas, para lo que los servicios especiales incluyen tanto el modo terrestre como marítimo y lacustre.

Plan de transporte para la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, Red Movilidad aumentará su oferta en un 80% durante la hora punta electoral, comprendida entre las 9:00 y las 14:00 horas, y en un 60% en el horario no punta, según precisaron las autoridades, quienes estuvieron acompañadas por representantes de Metro y EFE.

Respecto del Metro, detallaron que “contempla un aumento del 30% en la oferta de trenes respecto de un domingo habitual, así como refuerzo de personal en las estaciones con mayor afluencia“.

Ese domingo el servicio comenzará a las 7:00 horas, “permitiendo que los pasajeros puedan movilizarse con mayor comodidad y anticipación hacia sus lugares de votación”, detallaron desde el ferrocarril metropolitano.

La Directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, indicó que “hemos planificado esta jornada en detalle y, a partir de ello, personal del Directorio de Transporte Público Metropolitano y del Ministerio estarán monitoreando en cada uno de los terminales de buses para garantizar la salida en la prestación de los servicios“.