¿Dónde está Matías Walker?: su lejanía con el resto de Demócratas por apoyo a candidatura de Kast

La ausencia del senador Matías Walker marcó el encuentro en el que este lunes el partido Demócratas entregó su apoyo a la postulación del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Hasta la sede de la colectividad republicana llegó una delegación de dirigentes de Demócratas que encabezó su presidenta, Ximena Rincón, pero con su ausencia el senador y vicepresidente, Matías Walker, dejó en evidencia su decisión de marcar una distancia frente a la candidatura de Kast.

De esta forma, el legislador corroboró en los hechos lo que había anunciado antes de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, respecto de que si Evelyn Matthei no pasaba al balotaje, su colectividad sería oposición a Jara o Kast.

Desde Demócratas admiten que el senador Matías Walker no desempeñó papel alguno en las conversaciones que llevaron al partido a decidir su apoyo a José Antonio Kast. En ellas sí tomaron parte los militantes Carlos Maldonado, Jorge Tarud y Gabriel Alemparte.

Fuentes de la misma colectividad apuntan que desde la formación de Demócratas existe una constante tensión entre Ximena Rincón y Matías Walker.. Aquello, dado que la presidenta ha apuntado hacia la centroderecha, mientras que el vicepresidente ha intentado hacerlo hacia la centroizquierda, un hecho que quedó claro durante la tramitación de la reforma de pensiones, donde ella criticó la iniciativa y él la respaldó.

Demócratas sin Matías Walker apoyó a Kast

Alrededor de una treintena de dirigentes y militantes de Demócratas acudieron a la cita en el Partido Republicano para entregar su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre.

En la oportunidad, la presidenta del partido, Ximena Rincón, aseveró que en el proyecto programático de Kast se recogen las principales propuestas programáticas de Demócratas.

Entre quienes hicieron uso de la palabra estuvo el ex diputado Jorge Tarud, quien manifestó que “este gobierno que pretende continuar, no puede seguir. Por lo tanto, hay que darle apoyo. No hay nada sencillo ante la situación que nos deja el actual gobierno“, sostuvo.

En tanto, Ximena Rincón planteó que “el objetivo es recuperar el país. Esto no se trata de izquierda ni de derechas, esto se trata de Chile“.

En la cita también tomaron parte algunos militantes de Amarillos, además de Ricardo Rincón, hermano de la presidenta de Demócratas y ex diputado de la Democracia Cristiana.