Elecciones Presidenciales 2025: Jeannette Jara anuncia acciones legales por fake news

La candidata presidencial de Unidad por Chile aseveró que las fake news intentan divulgar información falsa sobre su programa de cara a la segunda vuelta en las Elecciones Presidenciales 2025.

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, confirmó que presentará acciones legales contra los responsables de difundir fake news en su contra, al referirse a dos audios manipulados que, según aseguró, intentan divulgar información falsa sobre su programa de cara a la segunda vuelta en las Elecciones Presidenciales 2025.

Así lo manifestó la postulante oficialista a La Moneda durante su visita a la ciudad de Coronel, en la Región del Biobío, donde se refirió al material que se le atribuye, uno de los cuales habría sido hecho con inteligencia artificial.

“Hay un diálogo que se hace de inteligencia artificial, en el cual, supuestamente, yo trato mal a la gente, roteo a la gente y digo que me voy a aprovechar de ellos. Eso es completamente falso. Lo hicieron con inteligencia artificial y lo que busca es engañar“, sostuvo la ex ministra del Trabajo.

La segunda fake news que denunció Jeannette Jara

Tras lamentar que muchas personas hayan creído en la veracidad de dichos audios, Jeannette Jara se refirió a la que calificó como la segunda fake news por la que presentará las acciones judiciales.

“En las horas que llevo en la región me he enterado que están diciendo que voy a dedicarme a cerrar empresas salmoneras y con eso habrá mayor cesantía”, reveló la candidata presidencial, y de inmediato aseguró que “no es así, pero hay gente que sí lo cree y quiero que me ayuden a descartar esos temores“.

De acuerdo con lo que les expresó Jeannette Jara a los vecinos de Coronel con los que se reunió, desde su punto de vista el segundo caso es el de mayor gravedad, ya que la información falsa se estaría difundiendo a través de radios locales.

“Voy a tomar acciones legales, porque me parece grave el juego en el que están cayendo hoy día ciertos sectores políticos“, ratificó la postulante oficialista.

Al abordar la propuesta de José Antonio Kast sobre eliminar la indemnización por años de servicio en caso de despido, Jara planteó que “lo que hace es retroceder porque la indemnización que hoy pagan los empleadores, la van a pagar los trabajadores“.