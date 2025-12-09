Inauguran el Tren Gabriela Mistral en Estación Central para conmemorar los 80 años del Nobel de la poeta chilena

El tren cuenta con ilustraciones, fragmentos y contenidos que acercan la vida y obra de Gabriela Mistral hacia la población.

Durante el mediodía de este martes, se inauguró, en la Estación Central, el Tren Gabriela Mistral para celebrar los 80 años de la entrega del Premio Nobel a la poeta chilena.

Este tren, que está intervenido tanto en su exterior como en su interior, presenta ilustraciones, fragmentos y contenidos que acercan la vida, obra y pensamiento mistraliano a quienes viajan en el servicio de tren a Nos, convirtiendo el trayecto cotidiano en una experiencia cultural, educativa y accesible.

En el interior del tren se exhibe, también, la exposición del Museo Histórico Nacional llamado El legado de las palabras: Gabriela Mistral en cinco dimensiones.

“El tren de Gabriela Mistral se suma a las distintas actividades de celebración de esta figura fundamental, primera mujer en Latinoamérica en recibir la distinción del Premio Nobel de Literatura”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien agregó que “poder acercar a Gabriela Mistral de una manera diferente, acompañando a las personas en su viaje, invitando también a aquellas generaciones más jóvenes que todavía no han tenido la oportunidad de vincularse con ella de una manera distinta”, dijo la Secretaria de Estado.

El Gerente General de EFE, José Solorza, indicó que “el Tren Gabriela Mistral es un hito que refleja nuestro compromiso por fortalecer el rol del ferrocarril como espacio educativo, cultural y ciudadano. Queremos que el tren no solo conecte territorios, queremos q sea un lugar de encuentro con nuestra historia y elevar la experiencia de viaje de nuestros usuarios. En EFE creemos profundamente en ese gesto: acercar la cultura a las personas, permitir que miles de viajeras y viajeros descubran en su ruta parte del legado de la primera Premio Nobel de Literatura de América Latina”.

La inauguración del Tren Gabriela Mistral también contó con la presentación musical de la Orquesta de la Fundación Belén Educa, compuesta por niños y niñas de tres colegios, reforzando así el sentido comunitario y artístico del lanzamiento.



Después de esta actividad, y a la salida del metro Estación Central, la ministra de las Culturas repartió de forma gratuita la nueva reedición de la Antología Ciudadana de Gabriela Mistral, enmarcada en la conmemoración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a la autora nacida en el Valle del Elqui.

La antología nace a partir de una votación virtual realizada en 2015, con motivo de los 70 años del galardón, en la que más de mil personas escogieron, a través de las redes sociales del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, su poema mistraliano preferido. El resultado fue una selección representativa de su repertorio poético, marcada por aquellas composiciones de mayor arraigo popular.

La Antología Ciudadana de Gabriela Mistral forma parte de la colección de once compilaciones desarrolladas por el Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad, disponibles para su revisión y descarga en ESTE LINK.