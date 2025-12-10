Elecciones presidenciales 2025: así funcionará el comercio y supermercados el domingo 14 de diciembre

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025, por lo que muchos se preguntan sobre cuál será el horario de funcionamiento del comercio y los supermercados durante ese día.
De acuerdo a la normativa vigente, ese día es considerado feriado legal, por lo que varios sectores del comercio, incluidos supermercados y centros comerciales, funcionarán con horarios diferentes a los habituales.
Algunos locales permanecerán abiertos, mientras que otros deberán cerrar o ajustar sus horarios desde el sábado.
Es importante señalar la votación en los comicios de este domingo es obligatoria, por lo que más de 15 millones de personas deben acudir a las urnas; quienes no lo hagan podrían enfrentar multas que van desde 0,5 hasta 1,5 UTM.
Elecciones presidenciales 2025: así funcionará el comercio el domingo 14 de diciembre
La jornada eleccionaria corresponde a feriado legal para los trabajadores de malls, strip centers y centros comerciales gestionados bajo la misma razón social o personalidad jurídica. Esto implica que quienes trabajan en estos lugares no están obligados a trabajar ese día.
Por lo tanto, permanecerán cerrados:
- Malls
- Strip centers
- Galerías
En tanto, los otros supermercados, grandes tiendas y locales independientes, podrán funcionar normalmente, siempre y cuando no estén bajo la misma razón social.
En estos casos, los trabajadores deberán recibir un permiso de tres horas para votar, sin que se descuente el sueldo.