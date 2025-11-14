Elecciones 2025: guía completa con todo lo que debes saber para votar este domingo

Para que estés preparado, te contamos todo lo que necesitas saber: cómo ubicar tu lugar de votación, cuáles serán tus candidatos según tu distrito, cómo funciona el voto asistido, y los horarios de transporte y del comercio.

Este domingo 16 de noviembre de 2025, Chile vivirá unas nuevas elecciones en las que se decidirá no solo quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años, sino también la composición del Senado y de la Cámara de Diputados.

Para que estés preparado, te contamos todo lo que necesitas saber desde cómo ubicar tu lugar de votación, conocer cuáles serán tus candidatos según tu distrito, cómo funciona el voto asistido hasta los horarios de transporte y funcionamiento del comercio.

Por primera vez desde la implementación de la inscripción automática, el voto es obligatorio en estas elecciones, por lo que todos los ciudadanos chilenos deben acudir a las urnas para expresar su preferencia.

En cambio, para los extranjeros y chilenos que se encuentren en el exterior y estén habilitados para votar, el sufragio es voluntario.

Quienes trabajen el día de la elección tienen derecho a ausentarse de sus labores para poder votar. Según la ley, se les permite ausentarse hasta tres horas de su jornada laboral para cumplir con este deber cívico.

Quienes no asistan a votar sin una justificación válida se enfrentan a multas económicas que varían según el caso. Además, la ley establece que la inasistencia reiterada puede generar restricciones para realizar ciertos trámites oficiales, como obtener pasaporte o postular a cargos públicos, por lo que es importante cumplir con el deber cívico de participar en las elecciones.

Según la información entregada por el Gobierno a través del portal Chile Vota Informado, para participar en las elecciones se debe presentar la cédula de identidad o el pasaporte en formato físico. Además, se recomienda llevar un lápiz de pasta azul para marcar la papeleta, aunque las mesas contarán con algunos disponibles en caso de no tener.

En Chile, los senadores cumplen mandatos de ocho años, y se renueva aproximadamente la mitad del Congreso en cada elección. Esto significa que no todos los distritos deben votar por senadores al mismo tiempo, evitando que todo el Senado se renueve de golpe y asegurando cierta continuidad legislativa.

Para emitir un voto informado en las elecciones de diputados, es fundamental conocer quiénes compiten específicamente en tu distrito electoral, ya que la lista de candidatos varía según la zona.

Según lo informado por el Gobierno, las personas con discapacidad y los adultos mayores contarán con prioridad para votar a lo largo de toda la jornada electoral.

Según indica la normativa vigente, esta jornada eleccionaria funciona como feriado irrenunciable, lo que se traduce en que los centros comerciales, malls y strip‑centers deberán permanecer cerrados durante todo lo que duren los comicios.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones implementará un plan especial destinado a facilitar el traslado de los votantes hacia los distintos centros de votación, asegurando un servicio más eficiente y accesible durante toda la jornada electoral.

El plan incluye horarios especiales en el Metro, los buses de Red Movilidad, EFE y servicios adicionales en distintas regiones, además de un refuerzo en los controles de fiscalización, con el objetivo de garantizar un desplazamiento seguro hacia los locales de votación.

A partir de 2024 la situación cambió con la implementación de la Ley N° 21.693, donde se modificaron varios aspectos vinculados al derecho a voto y a las condiciones destinadas a favorecer la participación de la ciudadanía, por lo que se eliminó la restricción general de venta y consumo de alcohol durante las elecciones.

Como ha ocurrido en procesos anteriores, se pronostican temperaturas elevadas en Santiago durante la jornada, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias para enfrentar el calor.