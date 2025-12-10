Revisa las comunas afectadas por nuevos cortes de luz programados en Santiago durante este miércoles

La medida responde a trabajos programados en el tendido eléctrico.

Enel informó que realizará nuevos cortes de luz programados este miércoles 10 de diciembre en cinco comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción del suministro podría extenderse por más de seis horas.

Además, la empresa recordó en su sitio web que “los cortes de luz programados se comunican con anticipación para que las personas puedan planificar sus actividades”.

Si quieres verificar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información detallada.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se dispuso de las siguientes líneas telefónicas para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Estación Central: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: Desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.

Enel realiza cortes de luz programados frecuentes principalmente por labores de mantención, reparación y modernización de la red eléctrica, necesarias para prevenir fallas mayores y garantizar un suministro más seguro.

Estas interrupciones permiten reemplazar cables antiguos, podar árboles que pueden afectar las líneas, reparar postes dañados o realizar mejoras tecnológicas.