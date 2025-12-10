Con la modificación a la Ley 18.700, el país eliminó una norma que marcó por décadas la cultura electoral chilena.

La llamada Ley Seca en Chile se refiere a las normativas implementadas en distintos periodos del siglo XX que restringieron la venta y el consumo de alcohol, especialmente durante elecciones.

Estas medidas buscaban reducir la delincuencia, preservar el orden público y prevenir accidentes relacionados con la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas.

Aunque no siempre fueron totalmente efectivas, dejaron una huella importante en la cultura social chilena, ya que hasta el día de hoy muchos se preguntan si está o no vigente la Ley Seca.

Ley Seca en Chile: por qué se creó y desde cuándo dejó de aplicarse en las elecciones

La ley 18.700 data de 1988 y prohibía la venta de alcohol desde las 05:00 horas del día de las votaciones hasta dos horas después del cierre de las mesas.

En ese contexto, el origen de esta prohibición está vinculado al cohecho, especialmente en zonas rurales. En ese entonces, la práctica común era que los candidatos ofrecían alcohol, como una garrafa de vino, a cambio de obtener votos antes de que las personas acudieran a las urnas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que esta medida nació precisamente para frenar ese tipo de conductas y recordó que “el propio Servicio Electoral señaló que esta era una norma que no tenía sentido en los tiempos actuales y por tanto debía ser derogada”.

Debido a lo anterior “se incorporó esta modificación que fue aprobada transversalmente por el Congreso Nacional, razón por la cual en las elecciones de este año, así como en las posteriores, no se va a aplicar la llamada ley seca”, añadió la autoridad.

De esta forma, la eliminación de la Ley Seca se produjo el 2024 y fue parte de la N° 21.693, que reformó la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.