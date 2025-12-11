Enap publicó un nuevo reporte semanal donde se detallan las modificaciones que comenzarán a aplicarse desde esta jornada.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su Informe Semanal de Precios de Combustibles, donde detalló los cambios en los precios de los combustibles, el kerosene (parafina), el diésel y el GLP vehicular, los que entran en vigencia a partir de este jueves.

Según reveló en su informe semanal, la compañía destacó la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) influyen directamente en la variación de los valores.

Asimismo, reiteró que ellos no tiene la atribución de fijar ni regular los valores de los combustibles en el país, tarea que corresponde a las distribuidoras, y entregó el detalle de las variaciones que tendrán el kerosene (parafina), las gasolinas, el diésel y el GLP vehicular.

“Una de sus funciones principales es comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes“, indicaron desde ENAP.

Caen los precios de los combustibles: revisa cuánto bajaron las bencinas desde este jueves

Según lo informado por Enap, los cambios en los precios de los combustibles para esta semana son los siguientes: