Enel anunció que este jueves 11 de diciembre se realizarán nuevos cortes de luz programados en 11 comunas de Santiago.

Según explicó la compañía, en ciertos sectores la suspensión del servicio podría prolongarse por más de seis horas.

La empresa también recordó en su página web que “los cortes programados se informan con anticipación para que las personas puedan organizarse”.

Si deseas comprobar si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en HACIENDO CLIC ACÁ donde encontrarás todos los detalles.

Para casos en que el corte afecte a personas electrodependientes, se habilitaron las siguientes líneas de atención: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Conoce las 11 comunas que tendrán cortes de luz este jueves

Pudahuel: Desde las 11:30 hasta 17:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quilicura: Desde las 14:00 hasta las a 17:30 horas.

Conchalí: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Enel lleva a cabo cortes de luz programados de manera periódica principalmente para realizar trabajos de mantención, reparación y actualización de la red eléctrica. Estas tareas son esenciales para evitar fallas de mayor impacto y asegurar un servicio más confiable.

Gracias a estas interrupciones, la empresa puede cambiar cables deteriorados, podar árboles que podrían interferir con las líneas, arreglar postes en mal estado o implementar mejoras tecnológicas en la infraestructura.