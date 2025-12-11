FOTOS – Remate de productos de Muebles Sur: cómo participar para adquirir lotes sin mínimos

La histórica tienda Muebles Sur se prepara para el remate de sus productos luego de haberse declarado en quiebra. A cargo de la Compañía General de Remates, la actividad se presenta como una chance antes de Navidad para adquirir muebles a un precio inédito.
Se trata del remate de más 460 lotes, los cuales cuentan con escritorios, sillas, comedores, camas, estanterías, espejos y más. La modalidad será todo sin precio mínimo y al mejor postor. La exhibición de los distintos muebles se está realizando de manera presencial en el edificio de Sur Diseño, ubicado en Alonso de Córdova 3026, Vitacura.
Las jornadas de visita serán este jueves 11 de diciembre y viernes 12 de diciembre de 10:30 a 13:00 y de 14:00 a 19:30. La última jornada de exhibición, el sábado 13, será de 11:00 a 16:00 horas.
Exequiel Balmaceda Ossa, martillero público a cargo de la subasta, explica a EL DÍNAMO la “oportunidad” que implica esta actividad: “Es un remate atípico, poco habitual, que quiebre una empresa de estas características, y con la cantidad de bienes que se ofrecen. Esto partió en una reorganización que no se alcanzó a realizar, entonces vino inmediatamente el remate. Todo lo que tu ves acá es primera selección, no hay segunda selección, ni nada“.
La subasta en sí se realizará el lunes 15 de diciembre a las 10.30 y será online.
Cómo participar del remate de los productos de Muebles Sur
Para participar en el remate hay que inscribirse previamente EN ESTE LINK, donde además se puede chequear fotografías y las fichas técnicas de cada lote.
Tras la inscripción se debe abonar una garantía según cuanto dinero se esté dispuesto a gastar en la subasta, que funciona en base a este listado:
- Al abonar $250.000, se puede participar en compras hasta $1.000.000.
- $1.000.000 para compras hasta $10.000.000.
- $5.000.000 para compras hasta $50.000.000.
- $10.000.000 para compras hasta $100.000.000.
- $25.000.000 para compras SIN LÍMITE.
En caso de adquirir uno de los lotes, la garantía se abonará al importe de la compra. En caso de no concretar ninguna adquisición, el dinero será devuelto íntegramente. Los bienes serán entregados entre el 16 a 19 de diciembre en el mismo edificio donde están siendo exhibidos.