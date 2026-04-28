PSG y Bayern Múnich disputan la primera semifinal de la Champions: a qué hora y dónde verla

El equipo francés se impuso en los cuartos de final al Liverpool, mientras que el cuadro alemán dejó en el camino al Real Madrid.

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El París Saint-Germain (PSG) y el Bayern Múnich disputarán este martes 28 de abril la primera semifinal de la Champions League 2025/26, en un partido que es catalogado como una final anticipada.

El equipo francés que dirige Luis Enrique y es el campeón defensor,recibirá a los germanos en el estadio Parc des Princes.

En cuartos de final, el cuadro galo se impuso al Liverpool, gracias a las victorias de 2-0 tanto en el partido de ida como en la vuelta.

Por su parte, el Bayern Múnich dejó en el camino al Real Madrid de visita por 2 a 1 y en la revancha le ganó por 4-3, con lo que obtuvo la serie por 6-4.

A qué hora y dónde ver al PSG frente al Bayern Múnich

De acuerdo con lo anticipado, el PSG formaría con Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha (Vítor Ferreira), João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

El Bayern, en tanto, lo haría con Manuel Neuer; Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Según lo programado, el partido entre el PSG y el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes comenzará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

El primer duelo por la semifinal de la Champions se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium y ESPN. También se puede optar por la transmisión de manera online en el streaming Disney+ Premium.