¿Qué cambia con la nueva receta electrónica y cómo afectará a los pacientes?

La iniciativa permitirá que las recetas emitidas por profesionales se generen, almacenen y dispensen de manera completamente digital, a través de una plataforma web de fácil acceso.

Esta semana se dio a conocer el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), una herramienta pública diseñada para modernizar la forma en que se prescriben y entregan medicamentos en Chile.

El sistema, administrado por el Ministerio de Salud, permitirá que las recetas emitidas por profesionales se generen, almacenen y dispensen de manera completamente digital, a través de una plataforma web de fácil acceso.



Las autoridades explicaron que su aplicación será progresiva, considerando las particularidades de distintas zonas del país, los niveles de conexión disponibles y las situaciones excepcionales donde aún será válido usar recetas en papel.

La Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, destacó que “la implementación del Sistema Nacional de Receta Electrónica representa un paso decisivo hacia una atención más segura, equitativa y moderna“.

Junto a ello, explicó que esta herramienta reduce errores, mejora la continuidad de los tratamientos y facilita el trabajo cotidiano de los equipos de salud, siempre con altos estándares de protección de datos. Además, afirmó que permitirá a las personas contar con recetas seguras, legibles y disponibles en cualquier farmacia del país, evitando pérdidas y asegurando respaldo digital.

¿Qué cambia con la nueva receta médica electrónica y cómo afectará a los pacientes?

Desde ahora, los pacientes podrán recibir su receta directamente en su correo electrónico y revisarla en cualquier momento ingresando al portal Mis Recetas del Ministerio de Salud directamente desde ESTE LINK mediante Clave Única.

¿Cuáles son los beneficios de la receta médica electrónica?

Más simple, ágil y segura: Reduce errores, aumenta la seguridad del paciente y mejora la calidad de la atención.

Reduce errores, aumenta la seguridad del paciente y mejora la calidad de la atención. Mayor eficiencia del sistema de salud: Disminuye la carga administrativa de profesionales y equipos de salud, protege datos sensibles y cumple con las normativas para prescriptores, químicos farmacéuticos y farmacias.

Disminuye la carga administrativa de profesionales y equipos de salud, protege datos sensibles y cumple con las normativas para prescriptores, químicos farmacéuticos y farmacias. Mejora la vigilancia sanitaria: Especialmente útil para el control de medicamentos sujetos a regulación legal.

Especialmente útil para el control de medicamentos sujetos a regulación legal. Copia en papel cuando sea necesaria : Aunque la receta esté almacenada digitalmente, el paciente puede solicitar una versión impresa si lo prefiere.

: Aunque la receta esté almacenada digitalmente, el paciente puede solicitar una versión impresa si lo prefiere. Se eliminan las pérdidas de recetas: Si se extravía una copia en papel, esta puede recuperarse fácilmente desde la plataforma con Clave Única.

Si se extravía una copia en papel, esta puede recuperarse fácilmente desde la plataforma con Clave Única. Garantiza continuidad en los tratamientos: La receta puede utilizarse en cualquier farmacia del país, sin importar dónde fue emitida, lo que facilita el acceso durante viajes o cambios de ciudad.

La receta puede utilizarse en cualquier farmacia del país, sin importar dónde fue emitida, lo que facilita el acceso durante viajes o cambios de ciudad. Firma segura con Clave Única o Firma Electrónica Avanzada: Permite autenticar las recetas electrónicas sin barreras tecnológicas.

Permite autenticar las recetas electrónicas sin barreras tecnológicas. Validación automática del profesional: Confirma en línea la identidad y habilitación del prescriptor mediante el Registro Civil y la Superintendencia de Salud, evitando suplantaciones, falsificaciones y prácticas ilegales.

Confirma en línea la identidad y habilitación del prescriptor mediante el Registro Civil y la Superintendencia de Salud, evitando suplantaciones, falsificaciones y prácticas ilegales. Ahorro de tiempo y simplificación: Elimina el llenado manual y reduce errores asociados a las recetas escritas a mano.