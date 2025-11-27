Ministerio de Salud alerta: pacientes confunden llamados con spam y pierden horas médicas

Muchos usuarios, al ver en la pantalla los prefijos 809 o 600, prefieren no contestar o cortar inmediatamente la llamada, pensando que se trata de publicidad no deseada o posibles estafas.

El Ministerio de Salud (Minsal) pidió a la ciudadanía responder las llamadas de Salud Responde para evitar la pérdida de horas médicas y reducir la desconfianza causada por estafas telefónicas.

Desde agosto de 2025, se pueden reconocer con mayor facilidad las llamadas comerciales, de estafas o spam gracias a la entrada en vigencia de una normativa que establece nuevos prefijos telefónicos.

Esta nueva regla tiene como fin proteger a los usuarios y ofrecer mayor claridad respecto a qué tipo de llamada están recibiendo, diferenciando de forma más precisa aquellas que han sido solicitadas de las que no lo han sido.

De esta forma, la regulación definió dos prefijos principales para clasificar las comunicaciones:

Prefijo 809: identifica las llamadas automatizadas o masivas que no fueron pedidas ni autorizadas por el usuario del teléfono.

Prefijo 600: corresponde a las llamadas comerciales o informativas que el usuario sí solicitó o autorizó previamente.

Pese a ello, la implementación de esta medida ha generado cierta confusión. Muchos usuarios, al ver en la pantalla los prefijos 809 o 600, prefieren no contestar o cortar inmediatamente la llamada, pensando que se trata de publicidad no deseada o posibles estafas.

Frente a esta situación, el Minsal hizo un llamado a la tranquilidad y recordó la importancia de no rechazar los contactos oficiales. A través de la campaña “¡No cortes!”, la institución aclaró que las llamadas que provienen del 600 006 1022 pertenecen a Salud Responde, su línea de atención telefónica.

El ministerio insistió en que el prefijo 600 se utiliza para comunicaciones comerciales o informativas previa autorización del usuario, por lo que no corresponde a spam.

Además, la autoridad advirtió que “si recibes otro número diciendo ser Salud Responde, puede ser una estafa”, subrayando la importancia de confirmar la autenticidad de los canales antes de entregar datos personales.

También reiteró el mensaje: “Si recibes un SMS, WhatsApp o llamado desde nuestros números oficiales, respóndelo con confianza, ya que es parte de un trabajo nacional para mantener la información al día y fortalecer la comunicación con las personas del sistema de salud.”