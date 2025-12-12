Esta instancia reúne a las principales instituciones educativas del país, universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT).

La Feria de Postulación y Matrícula confirmó su regreso para el proceso de Admisión 2026, consolidándose una vez más como uno de los espacios más importantes para miles de estudiantes que buscan continuar sus estudios superiores.

Esta instancia reúne a las principales instituciones educativas del país, universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), con el propósito de orientar y acompañar a los jóvenes en el momento clave de postular y matricularse. A lo largo de sus distintas ediciones, el evento se ha convertido en un referente nacional, acumulando más de dos millones de asistentes.

Para su versión 2026, la feria estima convocar a más de 80 mil personas entre sus dos sedes principales, lo que refuerza la importancia de conocer con anticipación los detalles organizativos.

En ese contexto, la actividad coincide estratégicamente con la publicación de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), ofreciendo a los postulantes un lugar donde revisar sus puntajes y comparar en tiempo real las opciones académicas disponibles, lo que facilita considerablemente la toma de decisiones.

Confirman calendario, horarios y lugares de realización de la feria de postulación y matrículas para la Admisión 2026

La organización de la Feria de Postulación y Matrícula 2026 ya confirmó su programación, la cual se desarrollará en paralelo a la entrega de los resultados de la PAES.

De esta forma, las actividades están previstas para el lunes 5 y martes 6 de enero, ambas jornadas con acceso gratuito para todos los asistentes.

El evento contará con dos sedes principales, cada una con su propio horario de funcionamiento: