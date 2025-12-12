¿Lluvia en Santiago? Las comunas y regiones que tendrán precipitaciones el domingo de elecciones

Revisa cómo estará el tiempo y qué regiones tendrán lluvia durante el domingo 14 de diciembre, cuando se desarrollen las elecciones.

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, donde los chilenos y chilenas nuevamente tendrán que acudir a las urnas a ejercer su voto, y en este sentido, es importante conocer cómo estará el tiempo en aquella jornada en las distintas comunas y regiones del país.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas bajarán y se mantendrán lejos de los 30°C. En este marco, un sistema frontal arribará al sur, cuyos efectos podrían impactar a la zona centro, situación por la cual surge la incógnita con respecto a si habrá lluvia en la Región Metropolitana (RM) el día de las elecciones y cuáles son las regiones que tendrán precipitaciones el domingo.

Las regiones que tendrán lluvia en medio de las elecciones 2025 en Chile

En Meteored detallaron los sectores que tendrán precipitaciones, explicando que un frente de mal tiempo llegó a la zona austral el jueves y que sus efectos de inestabilidad atmosférica se sentirán durante el fin de semana.

Respecto a las regiones que podrían tener lluvia el domingo de elecciones, serían:

Región de Magallanes.

Región de Aysén.

Región de Los Lagos.

Región de Los Ríos.

Región de La Araucanía.

¿Lluvia en Santiago durante el domingo de elecciones 2025?

En cuanto a la Región Metropolitana, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, afirmó que la lluvia podría llegar a Santiago y a otras comunas el domingo de elecciones, producto del sistema frontal de la zona austral.

“A la gente siempre se le recomienda, por razones obvias, ir a votar temprano. Mucha atención porque es probable que, no tanto en Santiago pero sí en Valparaíso, sea necesario el paraguas, sobre todo en los sectores de cerros (…) también en la costa hacia el sector norte, el litoral central”, explicó el especialista.

Para el sector oriente de Santiago, se esperan chubascos durante la tarde, específicamente “entre las 17:00 y las 20:00 horas”.

Por su parte, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, precisó que “pueden caer gotitas en el centro y algunas comunas de la precordillera”. En esa línea, detalló que comunas como Lo Barnechea, Peñalolén, Las Condes, La Florida, La Reina y San José de Maipo tendrían chubascos débiles.