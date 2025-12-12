Primeros resultados a las 19:00 horas y demora de un minuto para votar: las claves del Servel a dos días de la segunda vuelta

La presidenta del consejo directivo, Pamela Figueroa, destacó que, en esta oportunidad, el proceso se debiera llevar a cabo de forma expedita.

La presidenta del consejo directivo del Servel, Pamela Figueroa, se refirió a la segunda vuelta presidencial que se vivirá este domingo en todo el país.

En conversación con Radio Cooperativa entregó aspectos claves como la hora de apertura y cierre de las mesas, o el horario estimado en que podríamos empezar a conocer los primeros resultados de la votación.

Al respecto, explicó que “si las mesas se instalan entre las 08:00 y las 10:00 horas, como está establecido en nuestra legislación, y los electores concurren a las urnas dentro del horario establecido, que es hasta las 18:00 horas, a partir de entonces comienza el escrutinio: el conteo de los votos y la transmisión de los datos hacia el Servel“.

Figueroa destacó que “como es una sola papeleta, ese conteo debiera ser bastante rápido, así que en la hora siguiente, o dos horas después del cierre de las mesas, ya debiéramos tener resultados preliminares con un porcentaje importante de los votos”.

“El sistema de escrutinio que tenemos, donde desde cada mesa se elabora un acta, y desde cada local de votación se transmite esa información al Servel, permite que a medida que se vayan cerrando las mesas, podamos tener esa información“, añadió.

En esa misma línea, precisó que “yo creo que a las 19:00 horas vamos a tener unos primeros resultados, y a partir de esa hora, va a ser bastante rápido el tener un porcentaje mayor de votos contabilizados”.

Por otro lado, la presidenta del consejo directivo del Servel destacó que en esta segunda vuelta, “como es una sola papeleta, va a ser bastante rápido (…) Pensamos que las personas se van a demorar alrededor de un minuto en ejercer su derecho a voto. Va a ser muy rápido”.